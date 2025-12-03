سردار کرمی: ۱۷ هزار شهید، سابقه ایران در مبارزه با تروریسم است

جمهوری اسلامی ایران خود سابقه طولانی در مبارزه با این پدیده شوم را دارد و ۱۷ هزار شهید تقدیم کرده است، اظهار داشت: هدف اصلی از طراحی و اجرای این رزمایش، مقابله موثر و قاطع با هرگونه اقدامات تروریستی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نیروهای عملکننده در منطقه رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ بازدید کرد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این بازدید، ضمن ارزیابی آمادگی و روحیه نیروهای حاضر در میدان بر تداوم حفظ آمادگی آنها تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران، قربانی تروریسم بوده و ما ۱۷ هزار شهید ترور داریم. لذا؛ هدف از طراحی و اجرای این رزمایش، مبارزه با اقدامات تروریستی است.
وی در تشریح روند آمادهسازی رزمایش افزود: بر اساس برنامهریزی که انجام شده، رزمایش سهند ۲۰۲۵ با حضور ۱۰ کشور عضو شانگهای برگزار میشود. همچنین ۴ کشور عربستان سعودی عمان عراق و جمهوری آذربایجان به عنوان مهمان و ناظر در رزمایش حضور دارند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به بازدید امروز خود از آمادگی یگانهای شرکت کننده در رزمایش ضد تروریستی «سهند ۲۰۲۵» تاکید کرد: امروز از آمادگی یگانها بازدید انجام شد و با برنامهریزی خوب و طراحی سناریوهای مختلفی که انجام گرفته، آمادگی بسیار خوبی برای اجرای این رزمایش ایجاد شده است.
سردار کرمی در پایان بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات مختلف تاکید کرد.
