امینی: جوانان ایرانی با اراده و علم دشمنان انقلاب را ناکام گذاشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مسابقات رباتیک دانش آموزی سپاه ناحیه مرکزی رشت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رشد و پیشرفت ایران اسلامی به برکت استقلال و عزت مثال زدنی ملت ایران در طول عمر پر برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار کرد: ایران قوی با تکیه بر دانش بومی و علم تمام ایرانی مبتنی بر توانایی جوانان ایران اسلامی با قدرت و قوت در حال حرکت بوده و برای رسیدن به قله‌های پیشرفت در تلاش است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان ایرانی با شور و نشاط مثال زدنی برای ساخت «ایران قوی تر» در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی پویا و «مظهر امید» هستند، گفت: رشد علمی چشمگیر دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی نماد پیشرفت و حرکت جمهوری اسلامی برای رسیدن به قله‌های پیشرفت است.

سرهنگ امینی با اشاره به برگزاری مسابقه کاسپین رباتیک سپاه ناحیه مرکزی رشت به همت معاونت علمی پژوهشی و فناوری سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: معاونت علمی پژوهشی و فناوری سپاه ناحیه مرکزی رشت با هدف شناسایی و استعدادیابی کودکان و نوجوانان در مدارس و پایگاه‌های مقاومت بسیج مسابقه‌کاسپین‌رباتیک را با همکاری مرکز نوآوری دانشگاه گیلان با شرکت بیش از ۱۰۰ نفر از دانش آموزان برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه برگزیدگان مسابقه علمی رباتیک سپاه ناحیه مرکزی رشت به مسابقات استانی راه پیدا می‌کنند، گفت: حمایت آموزشی و علمی استعدادهای برتر مسابقات توسط معاونت علمی پژوهشی و فناوری سپاه ناحیه مرکزی رشت در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه ساخت «ایران قوی تر» توسط آینده سازان ایران اسلامی «فتح قله‌ها» در مسیر تمدن سازی اسلامی صورت می‌گیرد، افزود: حرکت زایی و پویایی از نقش‌های مهم دانش‌آموزان نخبه ایرانی در مسیر ایران قوی است و استعدادیابی و پرورش استعدادهای نخبگان علمی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه دشمن با «جریان تحریف» در صدد ایجاد یاس و ناامیدی در بین جوانان و نوجوانان ایران اسلامی است، گفت: جوانان و نوجوانان ایران اسلامی همواره در مقابله با توطئه‌های مختلف دشمن با تلفیق اراده، ایمان و علم دشمن را به شکست محکوم کرده است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه جوان ایران با همت و پشتکار توحیدی خود منجر به اقتدار ایران اسلامی شده است، افزود: اقتدار و ایمان جوان و نوجوان ایرانی در مسیر گام دوم انقلاب کابوس بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی شده است و اینگونه با اراده‌ای پولادین مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی تمامی توطئه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کردند.

حضور ۱۰۰ دانش آموز شهر رشت در مسابقات علمی رباتیک

سرهنگ علیرضا صفری معاون علمی پژوهشی و فناوری سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ دانش آموز در سطح گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال و ۱۱ تا ۱۸ سال در این مسابقات شرکت کردند، گفت: مسابقات علمی رباتیک سپاه ناحیه مرکزی رشت با همکاری داوران و دانشجویان نوآور دانشگاه گیلان در مرحله شهرستانی آغاز و در نفرات اول تا سوم در چهار سطح معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه پس از شناسایی و معرفی برگزیدگان، حمایت علمی و آموزشی توسط معاونت علمی پژوهشی و فناوری سپاه ناحیه مرکزی رشت صورت خواهد گرفت، افزود: نفرات برتر هر گروه به مسابقات استانی راه پیدا کرده و پس از رقابت با همسالان استانی به فضل الهی پس از برگزیده شدن به مسابقات کشوری راه پیدا خواهند کرد.

گفتنی است؛ مسابقه کاسپین رباتیک سپاه ناحیه مرکزی رشت ویژه دانش‌آموزان با همکاری مرکز نوآوری دانشگاه گیلان با حضور پرشور دانش آموزان شهرستان رشت برگزار شد.