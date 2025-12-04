به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گلریزان اجتماعی با حضور معاون اول دستگاه قضا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور و جمعی از خیرین و مسئولان کشوری و استانی در استان بوشهر برگزار شد.

در این آئین، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضائیه، ضمن تقدیر از همراهی خیرین در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، سخنانی را بیان کرد.

در آغاز مراسم، جهانگیر با ابراز احترام به خیرین، مسئولان، و حاضران، از حضور و همراهی معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی قدردانی کرد و وی را «راهنما، هادی، مشوق و پیگیر جدی امور اجتماعی و پیشگیری از جرم» توصیف کرد.

وی همچنین از استاندار بوشهر، رئیس کل دادگستری استان و دیگر مسئولان و مدعوین حاضر تقدیر نمود.

مروری بر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در چهار دهه گذشته

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تحلیل روند آسیب‌های اجتماعی در کشور، به ارزیابی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب پرداخت.

وی گفت: در دهه نخست انقلاب، به دلیل همدلی عمیق مردم، فضای معنوی حاکم بر کشور و اتحاد ناشی از دفاع مقدس، شاهد کاهش چشمگیر جرایم و آسیب‌های اجتماعی بودیم.

جهانگیر با اشاره به پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی افزود: برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، گسترش فاصله طبقاتی، افزایش مهاجرت بی‌رویه و رشد حاشیه‌نشینی، زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی شد.

سخنگوی دستگاه قضائی بخش مهمی از سخنان خود را به «تهاجم فرهنگی» و جنگ نرم دشمن اختصاص داد و افزود: در دهه سوم، دشمن با هدف قرار دادن دو نهاد پیروزی‌بخش انقلاب؛ خانواده و روحانیت تلاش کرد بنیان‌های هویتی جامعه را تضعیف کند. افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری، بالا رفتن سن ازدواج و تضعیف نهاد خانواده، نشانه‌هایی از این هجمه بود.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل روحانیت عنوان کرد: روحانیت همواره حافظ دین و ارزش‌های اخلاقی بوده است. تخریب این نهاد مقدس از اولویت‌های دشمن بوده، و ما نیز باید بیش از گذشته از جایگاه آن پاسداری کنیم.

جهانگیر با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس گفت: شهید مدرس نمونه‌ای کم‌نظیر از مجاهدت، صبر، مبارزه با ظلم و حفظ استقلال کشور است.

وی کتاب گنجینه خواف را که شامل بخش‌هایی از آموزه‌های شهید مدرس در حوزه خودشناسی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و خداشناسی است، از منابع مهم شناخت شخصیت و اندیشه وی معرفی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأکید کرد:

دشمن امروز از مسیر افزایش آسیب‌ها و جرایم قصد دارد الگو شدن نظام اسلامی را تحت‌تأثیر قرار دهد. بنابراین ما باید برخلاف این جریان حرکت کنیم و با مشارکت مردم، از گسترش آسیب‌ها جلوگیری نمائیم.

او اسلام را دینی «اجتماعی، فرهنگی و تمدن‌ساز» توصیف کرد و گفت: مشارکت‌های مردمی و خیرخواهانه، ستون‌های اصلی بنای تمدن اسلامی و مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب هستند.

هر شهروند یک خیر اجتماعی؛ رویکرد جدید برای پیشگیری از آسیب‌ها

جهانگیر در تشریح موضوع محوری مراسم اظهار داشت: عنوان هر شهروند یک خیر اجتماعی یعنی هر فرد می‌تواند سهمی در کاهش آسیب‌ها داشته باشد؛ از آموزش یک کودک گرفته تا درمان رایگان، حمایت معنوی، کمک تحصیلی، یا حتی آب دادن به یک درخت. خیر اجتماعی تنها کمک مالی نیست؛ هر اقدام کوچک می‌تواند اثر بزرگ داشته باشد.

وی افزود: بی‌توجهی به کودک کار امروز، یعنی تربیت یک بزهکار فردا. بی‌توجهی به کودک بازمانده از تحصیل، یعنی اضافه شدن یک آسیب‌دیده دیگر به جامعه.

معاون اجتماعی قوه قضائیه تأکید کرد: پیشگیری یعنی رسیدگی به سرچشمه؛ نگذاریم آسیب رشد کند و در مرحله‌ای برسد که نیازمند ساخت زندان باشیم.

وی با قدردانی از فعالیت‌های صورت‌گرفته گفت: در حوزه کودک کار، بازمانده از تحصیل، زنان بدون سرپرست و دیگر اقشار آسیب‌پذیر، استان بوشهر با همراهی خیرین گام‌های ارزشمندی برداشته و الگوی موفقی در کشور ارائه کرده است.

معاون اجتماعی و سخنگوی قوه قضائیه، مراسم گلریزان اجتماعی را «سرآغاز موج جدیدی از خیر جمعی» در کشور توصیف کرد و موفقیت طرح را منوط به مشارکت همگانی دانست.

او در پایان با قدردانی مجدد از خیرین گفت: دست‌های خیر شما ذخیره‌ای برای روزی است که هیچ سرمایه‌ای جز اعمال و برکات همراه‌تان نخواهد بود.