اولین کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت در دزفول برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروپناه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع برگزاری «دومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت» که در محل سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های حوزه سلامت کشور بحث تغییرات اقلیمی است که تمام جهان همچون ایران درگیر آن شده‌اند و این معضل به محیط زیست، حوزه بهداشت و درمان و روابط اجتماعی آسیب‌های متعددی وارد کرده است.

وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر حوزه فرهنگ، افزود: در حوزه امنیت نیز تحقیقات نشان داده وقتی مدت و شدت گرما در مناطق گرمسیر افزایشی می‌شود جرایم ناشی از برخوردها و درگیری‌ها نیز از نظر مدت و مدل شدت می‌یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در حوزه سلامت به ویژه بیماری‌های تنفسی تأثیر فراوانی دارد، تصریح کرد: یکی از عوامل شیوع پشه آئدس ناشی از تغییرات اقلیمی است که بر حوزه سلامت نیز تأثیرگذار است.

خسروپناه ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت و درمان مجوز اولین مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت را به دانشگاه علوم پزشکی دزفول داد و ما در این راستا مأموریت داشتیم که در این حوزه به پژوهش بپردازیم. این پژوهش‌ها به عنوان سیاست گذاری‌های مهم در حوزه تغییر اقلیم و سلامت به دستگاه‌های ناظر در کشور ارائه و درنهایت در هئیت دولت مطرح خواهد شد تا بر اساس این سیاستگذاری ها متولیان در سطح کشور بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری اولین کنگره ملی تغییرات اقلیم و سلامت در اواخر سال ۱۴۰۲ در دزفول، افزود: نتایج و سیاست گذاری‌هایی که در این کنگره مطرح شد به عنوان نتایج و داده‌های مهم این کنگره در جهت کاهش خطرات ناشی از تغییر اقلیم از سوی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به وزارت بهداشت و در نهایت به نهاد ریاست جمهوری، معاونان و هیئت دولت اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: به دلیل پیگیری‌های مهم و فراوان این مرکز تحقیقاتی دزفول، مجوز برگزاری دومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت از سمت معاونت تحقیقات وزارتخانه به دانشگاه علوم پزشکی دزفول داده شد لذا با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، این کنگره در تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن سال جاری در دزفول برگزار خواهد شد.

خسروپناه، برگزاری این کنگره بین المللی را یک دستاورد بسیار مهم و حیاتی برای شهرستان دزفول از جنبه‌های مختلف و به ویژه از جنبه علمی برشمرد و گفت: این کنگره در حوزه گردشگری شهرستان دزفول نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.

وی بیان کرد: در نخستین کنگره ملی مقالات بیش از ۲۰۰ محقق از کشور ایران و خارج از کشور ارائه داده شد اما کنگره پیش رو رسماً بین مللی می‌باشد و محققان سرشناس و مطرح از کشورهای مختلف از قبیل کویت، امارات متحده، ترکیه، عراق، هند، مصر، پاکستان، چین، کانادا و کشورهای اروپایی مانند انگلستان و آلمان برای حضور در این کنگره اعلام آمادگی کرده‌اند و به شکل مجازی و یا فیزیکی حضور خواهند داشت.

خسروپناه با اشاره به حضور محققان و افراد سرشناس از ۳۵ کشور و ارگان بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت و کنوانسیون تغییر اقلیم در این کنگره بین المللی، گفت: رئیس سازمان هواشناسی و محیط زیست کشور و برخی معاونان ریاست جمهوری نیز در این کنگره بین المللی حضور خواهند داشت تا در مورد آلودگی‌های صنعتی و محیط زیستی کنونی مطالب و سیاستگذاری هایی ارائه و اتخاذ شود ضمن اینکه این کنگره به صورت مجازی در تمام جهان پخش خواهد شد که به مرجعیت علمی آن می‌افزاید.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود این کنگره در سالن همایش امام رضا واقع در بیمارستان یازهرای دزفول برگزار شود، افزود: امیدوار هستیم راهکارها و سیاستگذاری‌های این کنگره جهت کاهش مخاطرات ناشی از آسیب‌هایی که به وسیله بشر به جامعه و محیط زیست وارد شده به خوبی در کشور اجرایی شود.

خسروپناه عنوان کرد: سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و بخش خصوصی برای تأمین اعتبارات این کنگره اعلام آمادگی کرده و در این خصوص تفاهم نامه‌هایی نیز منعقد شده است، همچنین تدابیر لازم جهت انجام سفرهای خارجی و اسکان مهمانان خارجی این کنگره اندیشیده شده است.

تشریح محورهای اساسی کنگره

محمد امین بهمنش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز در این نشست خبری اظهار کرد: پس از برگزاری کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت در دزفول به دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی، دبیرخانه دائمی این کنگره با حضور اساتید و صاحب‌نظران تشکیل شد و بر این اساس مقرر گردید این مهم به صورت دوسالانه اجرا شود.

وی افزود: صاحب‌نظران زیادی از سراسر دنیا کنگره پیشین را که در سال ۱۴۰۲ به میزبانی شهرستان دزفول برگزار شد دنبال کرده و اذعان داشتند که کیفیت این کنگره در بالاترین سطح ممکن بوده است.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: محورهای کنگره بین المللی شامل ارتباط تغییر اقلیم بر سلامت و جوانی جمعیت، محور امنیت غذایی و تاب آوری نظام سلامت، محور فعالیت‌های انسانی، ایمنی و محیط زیست، محور استراتژی‌ها، دیپلماسی‌ها و سیاست گذاری محیط زیست، محور فناوری‌های نوآورانه به ویژه هوش مصنوعی و سنجش از راه دور، محور تغییر اقلیم و خطرات سلامت جهانی و سیاره‌ای و خطرات مهاجرتی، محور توانمندی زنان، تغییر اقلیم و همچنین توانمندسازی پزشکان، پرستاران و متخصصان سلامت و بهداشت و تغییر اقلیم سلامت و آثار آن بر گروه‌های آسیب پذیر از جمله سالمندان و کودکان است.

بهمنش یادآور شد: فراخوان ارائه مقالات نیز در سایت فعال شده و متقاضیان می‌توانند آثار خود در حوزه تغییر اقلیم و سلامت به ویژه ریزگردها، آسیب‌های اجتماعی و روانی را تا پایان دی ماه به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه باید تلاش شود در این کنگره از تمام ظرفیت و پتانسیل دزفول و شهرهای اطراف بیشترین بهره برداری را داشته باشیم، گفت: با برگزاری این کنگره و ارائه مقالات، مشکلات و آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم را تحلیل، بررسی، علت یابی و در نهایت سیاستگذاری خواهیم کرد تا این نتایج به منظور چاره اندیشی و تاب آوری در مقابل مشکلات و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر کشور در اختیار مراجع ذی صلاح قرار بگیرد.

بهمنش عنوان کرد: ۱۵ اندیشمند بین المللی برای شرکت در این کنگره اعلام آمادگی کرده‌اند و ۲۰ سخنران بین المللی نیز در این کنگره خواهیم داشت.