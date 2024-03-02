به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عیناللهی، در پیامی به اولین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت، با اشاره به اهمیت تأثیر تغییرات آب و هوایی بر حوزه سلامت، گرم شدن زمین و رویدادهای شدید آب و هوایی را در افزایش بیماریهای واگیر و غیر واگیر مرتبط با تغییرات اقلیم، مؤثر عنوان کرد.
متن پیام وزیر بهداشت
تلاقی مسائل مرتبط با تغییرات آب و هوایی و حوزه سلامت و محیط زیست بسیار با اهمیت است. تغییرات اقلیمی بر سلامت زیستمندان تأثیر بسزایی دارد، گرم شدن زمین و رویدادهای شدید آب و هوایی میتوانند بیماریهای واگیر و غیر واگیر مرتبط با تغییرات اقلیم را افزایش دهد.
همچنین، افزایش بلایا و حوادثی همچون سیل و خشکسالی نیز باعث صدمات جدی به سلامتی و زیرساختهای حیاتی شده است. افزایش هزینههای اقتصادی نیز قابل توجه است و همکاری جهانی برای کاهش اثرات این تغییرات الزامی است. ایجاد تاب آوری و توسعه سیاستهای مبتنی بر علم میتواند در این زمینه کمک کننده باشد.
در همین راستا، اقدام شایسته مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، در برپایی اولین کنگره ملی تغییرات اقلیم و سلامت، به عنوان یک دانشگاه پیشتاز رسالتی حیاتی در راستای مطرح کردن دغدغهها و چالشهای اصلی مرتبط با این مهم ایفا میکند.
با عنایت به اینکه این موضوع یک چالش جهانی است، انتظار میرود دانشگاهیان، اندیشمندان، مدیران و فعالان این حوزه دست در دست یکدیگر، هم در حوزه تحقیقات و پژوهش و هم در حوزه اجرا، گامهای هماهنگ و عملیاتی، در مقیاس منطقهای بردارند.
