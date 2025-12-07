به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان، با تجلیل از مقام والای بیش از هزار شهید دانشجو معلم و با اشاره به روز دانشجو و واقعه ۱۶ آذر گفت: پس از حادثه کودتای ۲۸ مرداد که مردم در اعتراض به دخالتهای خارجی بهویژه انگلستان سرکوب شده بودند. معاون رئیسجمهور آمریکا به ایران سفر کرد اما دانشجویان اعتراضات خود را نسبت به دخالتهای آمریکا در دانشگاه تهران بروز دادند که در جریان آن شهید مصطفی بزرگنیا و شهید مهدی شریعترضوی به شهادت رسیدند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه حوادثی چون واقعه ۱۶ آذر یا تسخیر لانه بخشی از هویت جنبش دانشجویی است؛ گفت: چه در دوران دفاع مقدس و چه در حوزههای علم و فناوری و حتی در حوزههای هستهای، موشکی و کوانتوم جنبش دانشجویی درخشیده است.
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به حمایتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی از دانشگاه فرهنگیان گفت: در سه سال اخیر بیشترین مصوبات شورای عالی در حمایت از دانشگاه فرهنگیان بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین هیئتهای اندیشهورز مختلفی هم دارد که میتوان دانشجویان را به این اندیشکدهها متصل کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عدم بازنگری در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش گفت: این سند ۱۲ سال پیش تصویب شده و همواره در شورای عالی در تلاش بودیم تا این سند اجرایی شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به تصویب هشت مصوبه در خصوص دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این دانشگاه به یک مرکز جذب مستقل و دانشگاه مرکزی مجهز شده و آئیننامه ارتقای اعضای هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است.
حجت الاسلام خسروپناه عدالت آموزشی را از مباحث کلیدی سند تحول بنیادین دانست و گفت: باید تعریف درستی از عدالت آموزشی و الگوی حکمرانی داشته باشیم. این وظیفهای دانست که تشکلهای دانشجویی و دانش آموزی کمتر به آنها پرداختهاند. خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری استادان دانشگاه فرهنگیان موضوع عدالت آموزشی را بر اساس بیانات مقام معظم رهبری تدوین کرده است.
وی ساخت صدها مدرسه در سراسر کشور در این دوره را جلوهای از تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: خوشبختانه رئیسجمهور طرحهای نیمهتمام آموزش و پرورش را در ادامه فعالیتهای دولت قبل شهید رئیسی ادامه میدهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه خصوصیسازی در آموزش و پرورش معنا ندارد و حاکمیت باید در آن نقش اصلی را داشته باشد؛ گفت: مردمیسازی آموزش و پرورش به معنای مشارکت خانوادهها و اولیا در امر مدرسه است و نه واگذاری آموزش به بخش خصوصی. عدالت آموزشی عبارتند از برابری نسبی در کیفیت و امکانات برای همه دانشآموزان.
وی به مشارکت گسترده خیرین در ساخت مدارس و خوابگاهها برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: خیرین علاوه بر ساختوساز در تولید محتوا هم اثرگذار هستند. امروز برخی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان فارغ التحصیل محتوای دروس مختلف را برای دانش آموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان مناسب سازی و به آنان ارائه میکنند
