فرماندار بوشهر: بازرسی واحدهای صنفی برای کنترل بازار مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در جریان گشت‌های مشترک بازرسی، اظهار کرد: این بازدیدها با حضور نماینده فرمانداری و با مشارکت سازمان صنعت معدن و تجارت سازمان تعزیرات حکومتی اتاق اصناف و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد و مسائل و مشکلات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در همان روز تمامی نانوایی‌ها فروشگاه‌های مواد غذایی میوه‌فروشی‌ها و مراکز عرضه برنج در روستاهای شهرستان و محلات جنوبی شهر بوشهر تحت نظارت قرار گرفتند.

فرماندار بوشهر با اشاره به محورهای اصلی این بازرسی‌ها تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها بررسی درج نرخ کالاها، جلوگیری از گران‌فروشی و نظارت بر تاریخ مصرف اقلام صنفی از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها است، در نتیجه این اقدامات، موارد تخلف شناسایی و پرونده‌های مربوطه جهت رسیدگی قانونی تشکیل شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر بازار، افزود: بازرسی‌های مشترک با جدیت ادامه خواهد یافت و با واحدهای متخلف مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

وی در ادامه همچنین نقش بازرسی‌های میدانی در حفاظت از حقوق شهروندان را حیاتی دانست و افزود: نظارت مستمر بر بازار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با تخلفات صنفی و ارتقای سلامت اقتصادی است.

گشت‌های مشترک نظارتی در قالب برنامه‌های دوره‌ای فرمانداری و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در نقاط مختلف شهرستان بوشهر اجرا می‌شود.