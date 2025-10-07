به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای نظارتی دولت چهاردهم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طرح بازرسی میدانی از واحدهای صنفی سطح شهر بوشهر به صورت مستمر و در سه نوبت در هفته در حال انجام است.
فرماندار بوشهر افزود: این گشتهای مشترک با حضور نمایندهی فرماندار بوشهر، اداره تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره صنعت معدن و تجارت با هدف بررسی وضعیت عرضه و قیمت کالا، رعایت ضوابط بهداشتی و برخورد با تخلفات صنفی در نانواییها، شیرینیفروشیها، سوپرمارکتها و فروشگاههای زنجیرهای اجرا میشود
وی گفت: در جریان بازرسیهای اخیر ضمن بررسی میدانی عملکرد واحدهای صنفی مواردی همچون گرانفروشی، کمفروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و رعایت نکردن ضوابط، مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۰ پرونده تخلف صنفی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد
فرماندار بوشهر در این خصوص با تأکید بر تداوم نظارتها اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، حفظ ثبات بازار، حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تخلفات صنفی است و این روند تا تحقق کامل انضباط در بازار ادامه خواهد داشت.
