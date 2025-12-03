مختومه شدن ۴۴ هزار پرونده در دستگاه قضایی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در دومین جلسه شورای مدیران قضائی دادگستری کل استان قزوین با ارائه گزارشی از عملکرد هشت‌ماه اخیر دستگاه قضائی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۰ هزار و ۹۳۴ پرونده جدید در محاکم استان تشکیل شده و در همین مدت ۴۴ هزار پرونده نیز به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از دعاوی افزود: در شعبی که امکان سازش وجود داشت، حدود ۱۵ درصد پرونده‌ها با مصالحه و توافق طرفین مختومه شده است. به گفته او، ترویج فرهنگ صلح و سازش یکی از رویکردهای جدی دستگاه قضائی است.

مصطفوی‌نیا ضمن تقدیر از تلاش‌های شورای حل اختلاف استان، از موفقیت چشمگیر این مجموعه خبر داد و گفت: با فعالیت گروه‌های صلح‌یار و همکاران شورای حل اختلاف، بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی این شورا به مصالحه منجر شده که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های گذشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت‌گرفته برای حمایت از زندانیان جرایم مالی اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه گذشته با کمک خیرین، ۱۵۵ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند و ۲۷۴ نفر دیگر همچنان در انتظار یاری خیران برای بازگشت به خانواده‌های خود هستند.

وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های قضائی الکترونیک در استان خبر داد و توضیح داد: در حال حاضر ۷۲ درصد انتخاب کارشناسان و ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضائی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر سرعت‌بخشی به روند رسیدگی، موجب افزایش محرمانگی و امنیت اطلاعات مراجعان شده است.

مصطفوی‌نیا در پایان بر ادامه روند هوشمندسازی خدمات قضائی و گسترش رویکردهای مبتنی بر صلح و سازش در استان تأکید کرد.