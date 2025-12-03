به گزارش خبرگزاری مهر، امید سامری نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با گلایه از کاهش عرضه گازوئیل به فعالان صنفی زیرمجموعه اتحادیه صنف ماشینآلات سنگین راهسازی صنفی در تعدادی از استانهای کشور گفت: متأسفانه در شرایط اقتصادی حال حاضر، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، میزان عرضه گازوئیل به رانندگان ماشینآلات سنگین راهسازی صنفی را به یک پنجم کاهش داده است.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، سامری افزود: به دنبال ساماندهی وضعیت ماشینآلات ودستگاههای سنگین راهسازی صنفی در استان بوشهر، تعداد پروانههای فعالیت اعضای این صنف افزایش یافته است، اما در حال حاضر با کاهش سهمیه سوخت، موجی از بیکاری فعالان صنفی و تعطیلی کسبوکارها ایجاد شده و اعتراضات فراوانی به همراه داشته است.
به گفته وی، میزان گازوئیل عرضه شده از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی به هیچ وجه کفاف نیاز و سهمیه رانندگان را نمیدهد؛ در مواردی نیز به طور کلی هیچ سوختی برای توزیع وجود ندارد.
سامری تأکید کرد: در صورتی که وضعیت بر همین منوال ادامه داشته باشد و شرکت پخش از افزایش سهمیه گازوئیل رانندگان خودداری کند، بسیاری از پژوههای عمرانی و راهسازی به طول کامل متوقف میشوند که میتواند خسارتها و تبعات جبرانناپذیری را در پی داشته باشد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه امرار معاش فعالان صنفی این حوزه در گرو استمرار فعالیت ماشینآلات است، بنابراین در صورت ادامه این روند و عدم تخصیص سوخت و به تبع آن توقف فعالیت ماشینآلات، کسبوکار و معیشت این افراد با چالش جدی مواجه خواهد شد. لذا وزارت نفت باید هرچه زودتر برای جلوگیری از ورود خسارتهای بیشتر، تمهیداتی برای افزایش سهمیه گازوئیل این صنف بیاندیشد.
