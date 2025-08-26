به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عباس صوفی در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت اظهار کرد: یکی از مباحث اصلی این نشست، بررسی آخرین وضع تحویل وکیوم‌باتوم مورد نیاز تأمین قیر طرح‌های عمرانی سال ۱۴۰۳ و سهم ۱۴۰۴ و همچنین نحوه اجرای حکم قانونی در تسویه پالایشگاه‌ها بود.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن فصل بارش و نگرانی دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی این نشست برگزار و موضوعات مختلف در خصوص نحوه توزیع قیر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت وزارت نفت متعهد شد قیر مورد نیاز را مطابق با سهم مقرر در قانون در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا عملیات آسفالت در مناطق روستایی و شهری بدون وقفه آغاز شود.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، دستور کار دوم این کمیسیون را بررسی عملکرد وزارت نفت در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی منجر به کاهش مصرف سوخت، مطابق با اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر عنوان کرد و افزود: با وجود پیش‌بینی ظرفیت تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از سرمایه‌گذاران، اختلاف نظر میان وزارت نفت، شورای اقتصاد و دیوان محاسبات مانع اجرای کامل این طرح شده است. بنابراین، کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تشکیل شده و مأمور بررسی فوری و رفع موانع مربوطه شد.

صوفی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و جذب سرمایه‌گذار کمک کند، گفت: هم‌اکنون تعداد زیادی موتورسیکلت، خودروهای درون شهری و خودروهای سنگین با سوخت گازوئیل در حال تردد هستند که حجم بالای سوخت مصرف می‌کنند، این در حالی است که اگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با پشتوانه این قانون وارد عمل شوند هم مصرف انرژی بهینه و هم بازگشت سرمایه آنها تضمین می‌شود.