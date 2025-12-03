  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

پلیس فتای کیش یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به مالباختگان بازگرداند

بندرعباس - فرمانده انتظامی ویژه کیش از بازگشت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به مالباختگان جرایم سایبری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی فرمانده انتظامی کیش با اعلام این خبر، اظهار داشت: بیشتر کلاهبرداری‌ها از طریق ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده، درگاه‌های پرداخت جعلی و تبلیغات وام‌های فوری و سرمایه‌گذاری‌های کاذب انجام شده بود که با همکاری دستگاه قضائی و پیگیری‌های ویژه مبلغ کلاهبرداری شده به مالباختگان بازگشت.

وی همچنین از مردم خواست تا هر گونه فعالیت مشکوک را از طریق فوریت‌های سایبری پلیس گزارش دهند.

