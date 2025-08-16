استرداد ۳ میلیارد به ۲۹ مالباخته در فضای مجازی خمینی شهر

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهردر تیر ماه سال جاری ۲۹ کلاهبردار در فضای مجازی شناسایی و حساب‌های آنان مسدود شد.

وی افزود: همچنین با پیگیری‌های مأموران پلیس فتا شهرستان مبلغ ۳ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده به حساب ۲۹ نفر از مالباختگان در فضای مجازی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بیشتر این کلاهبرداری‌ها از طریق ارسال لینک‌های جعلی به گوشی تلفن همراه شهروندان، سایت‌های جعلی همسر یابی، رسیدهای جعلی و آگهی‌های جعلی در سایت‌های واسطه گر رخ داده بودند.

سرهنگ سبحانی، در خاتمه با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی گفت: شهروندان به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس فتا توجه داشته باشند چرا که با هوشیاری بیشتر در استفاده از فضای مجازی می‌توانند فرصت‌های ارتکاب جرم را از این گونه مجرمان بگیرند.