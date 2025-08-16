  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

استرداد ۳ میلیارد به ۲۹ مالباخته در فضای مجازی خمینی شهر

استرداد ۳ میلیارد به ۲۹ مالباخته در فضای مجازی خمینی شهر

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از استرداد ۳ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به ۲۹ نفر از مالباختگان فضای مجازی توسط پلیس فتا این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهردر تیر ماه سال جاری ۲۹ کلاهبردار در فضای مجازی شناسایی و حساب‌های آنان مسدود شد.

وی افزود: همچنین با پیگیری‌های مأموران پلیس فتا شهرستان مبلغ ۳ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده به حساب ۲۹ نفر از مالباختگان در فضای مجازی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بیشتر این کلاهبرداری‌ها از طریق ارسال لینک‌های جعلی به گوشی تلفن همراه شهروندان، سایت‌های جعلی همسر یابی، رسیدهای جعلی و آگهی‌های جعلی در سایت‌های واسطه گر رخ داده بودند.

سرهنگ سبحانی، در خاتمه با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی گفت: شهروندان به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس فتا توجه داشته باشند چرا که با هوشیاری بیشتر در استفاده از فضای مجازی می‌توانند فرصت‌های ارتکاب جرم را از این گونه مجرمان بگیرند.

کد خبر 6561950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها