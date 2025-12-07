به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به فرصت طلبی شیادان مجازی در ۴۸ ساعت گذشته اظهار کرد: با تعلل یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و عدم بررسی محتوای پیام توسط اپراتور مربوطه، پیامک جعلی در خصوص انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن برای برخی از شهروندان ارسال شده که از سوی کلاهبرداران است، این پیامک شما را به یک درگاه اینترنتی جعلی هدایت نموده که با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب شما به سرقت می‌رود.

سردار معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در تشریح این خبر گفت: بدافزارها با عناوینی نظیر پرداخت قبض، اعتراض به یارانه، سامانه ابلاغ ثنا، سبد کالا، ثبت نام زمین روستایی و… توسط مجرمین ایجاد و از طریق لینک موجود در پیام از طریق پیامک و یا در بستر شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ارسال می‌شود که بلافاصله پس از کلیک کردن بر روی آن امکان آلوده شدن تلفن همراه و نهایتاً سرقت‌های بانکی و نقض حریم خصوصی دریافت کنندگان پیام وجود خواهد داشت.

این مقام ارشد سایبری با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان پیام‌های حاوی لینک که در خصوص انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن ارسال می‌شود را باز نکرده و به سرشماره ای که پیامک را ارسال کرده توجه کنند، افزود: مجرمین با ارسال پیامک جعلی حاوی لینک با محتوای مرتبط با ثبت نام زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن اقدامات خود را آغاز کرده و کاربران را به مسیری برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شأن هدایت می‌کنند یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه لینک معرفی شده در این پیامک‌ها حاوی یک بدافزار است خاطرنشان کرد: در این روش از کلاهبرداری فرد کلاهبردار با جعل آدرس اینترنتی به نام وزارت مسکن و …، یک پیامک که در نهایت به یک لینک پرداخت آنلاین جعلی و یا نصب بدافزار منتهی می‌شود برای شهروندان ارسال می‌کند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه‌ها و نحوه پیگیری آنها آگاهی ندارند روی لینک کلیک کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند و حریم خصوصی آنان نقض می‌شود.

سردار گودرزی با اخطار به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی که بدون بررسی محتوای پیام و بررسی اصالت لینک موجود در متن پیامک و استعلام از نهادهای مرتبط مبادرت به فراهم نمودن بستر ارسال گسترده این گونه پیام‌ها می‌نمایند و در واقع در نتیجه این اقدام موجبات آلوده شدن گوشی تلفن همراه شهروندان به انواع بدافزار را فراهم می‌آورند بیان داشت: دارندگان سرویس ارسال پیامک انبوه با توجه به ابلاغیه‌های قبلی در خصوص صیانت از هویت کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها و جلوگیری از ایجاد بستر برای سو استفاده مجرمین، می‌بایست اقدامات لازم جهت پیشگیری از اینگونه رخدادها را انجام دهند، بدیهی است در صورت تعلل با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دادسرای مربوطه در خصوص ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به کاربران ضامن و پاسخگو هستند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به الزام افزایش سطح سواد رسانه‌ای و توجه به هشدارهای پلیس به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجه شدن با اینگونه سرقت‌های اینترنتی بلافاصله اینترنت تلفن همراه خود را غیرفعال کنند و با بررسی نرم افزارهای نصب شده بر روی گوشی خود بدافزار مخرب را شناسایی و سریعاً حذف نصب نمایند و در همان ساعات اولیه با در دست داشتن مدارک مرتبط با برداشت غیر مجاز جهت پی جویی و ردیابی تراکنش‌های مسروقه به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کنند؛ تا زمان طلایی جهت پی جویی را از دست ندهند

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند موارد مشابه و مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.