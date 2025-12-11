کلاهبردار میلیاردی در کیش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی الله قاسمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی ارسال چندین فقره پرونده نیابتی از دادسراهای استان‌های مختلف کشور مبنی بر کلاهبرداری با ارائه چک‌های بی پشتوانه و تصاحب اموال مردم در نقاط مختلف کشور؛ موضوع سریعاً در دستور کار عوامل انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ کیش با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای این متهم متواری در جزیره شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی طی یک عملیات ضربتی و هوشمندانه وی را در مخفیگاهش دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اعتراف متهم به ۱۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری به روش موصوف و معرفی وی به مراجع قضائی در خاتمه گفت: کسبه محترم در خرید و فروش‌های چکی، حتماً از اصالت چک و سوابق صادر کننده چک اطمینان حاصل کنند.