  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۳

کلاهبردار میلیاردی در کیش دستگیر شد

کلاهبردار میلیاردی در کیش دستگیر شد

کیش- فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از دستگیری یک کلاهبردار حرفه ای که با ارائه چک های بی پشتوانه اموال مردم را تصاحب و بیش از چند سال متواری شده بود، در این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی الله قاسمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی ارسال چندین فقره پرونده نیابتی از دادسراهای استان‌های مختلف کشور مبنی بر کلاهبرداری با ارائه چک‌های بی پشتوانه و تصاحب اموال مردم در نقاط مختلف کشور؛ موضوع سریعاً در دستور کار عوامل انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ کیش با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای این متهم متواری در جزیره شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی طی یک عملیات ضربتی و هوشمندانه وی را در مخفیگاهش دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اعتراف متهم به ۱۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری به روش موصوف و معرفی وی به مراجع قضائی در خاتمه گفت: کسبه محترم در خرید و فروش‌های چکی، حتماً از اصالت چک و سوابق صادر کننده چک اطمینان حاصل کنند.

کد خبر 6685343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها