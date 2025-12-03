به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سعید فرامرزی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: همچنین بیش از ۸۰۰ فرصت شغلی جدید نیز امسال از سوی جهادگران بسیج سازندگی استان مرکزی ایجاد شد.
وی ادامه داد: پروژههای محرومیت زدایی بسیج سازندگی استان مرکزی در سال جاری شامل ساخت و تعمیر منازل و ایجاد فضاهای بهداشتی مدارس گرفته تا مشارکت در طرحهای آبرسانی روستاها، رنگآمیزی مدارس و اقدامهای متنوع دیگر، نصب ۱۰ هزار رول ایزوگام برای منازل محروم، ساخت ۱۰۴ واحد مسکن و ایجاد ۱۸۰ فضای بهداشتی بوده است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی اظهار کرد: پشتیبانی و تشکیل سه قرارگاه پهنهای، ۱۲ قرارگاه منطقهای و برگزاری ۱۰ رزمایش تخصصی اقشار، ستونهای اصلی این حرکت بزرگ مردمی بودند، و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، هزاران جهادگر را برای خدمت مؤثرتر توانمند کرده است.
سرهنگ پاسدار فرامرزی اضافه کرد: در هشت ماه نخست امسال، بیش از هشت هزار جهادگر با ثبت ۸۵ هزار نفر-روز فعالیت در عرصههای عمرانی، فرهنگی، سلامت، مدیریت بحران و دیگر عرصههای خدمت رسانی در دل مناطق کمبرخوردار حضور میدانی و مستمر داشتند.
وی بیان کرد: جهادگران بسیج سازندگی استان مرکزی امسال بیش از ۴۱ هزار بسته معیشتی، ۵۰۰ رأس قربانی، ۱۷ هزار دست پوشاک و ۳ هزار بسته بهداشتی را بین خانوادههای نیازمند توزیع کردند و در حوزه سلامت نیز ۲ هزار و ۵۰۰ مورد معاینه پزشکی و ۲ هزار ۳۱۶ سری دارو توسط مجاهدان سلامت ارائه شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: در بخش آبرسانی و آبخیزداری نیز با همکاری مردم، ۶ پروژه بزرگ اجرا و به بهرهبرداری رسید وبا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار، ۳۲ کیلومتر لولهگذاری برای تقویت زیرساخت آبرسانی انجام شد.
سرهنگ فرامرزی افزود: ۵۷ سری جهیزیه با ۶۰۰ قلم لوازم زندگی و بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ بسته نوشتافزار نیز امسال به خانوادههای نیازمند استان اهدا شد و بیش از ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم نیز در آئینهای مختلف توزیع شد.
وی توضیح داد: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز با پرداخت ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال، زمینه ایجاد بیش از ۸۰۰ شغل فراهم شد و بیش از ۸۵۰ صندوق قرضالحسنه پشتیبانی شد و ۲ هزار ۷۶۰ نفر آموزشهای کارآفرینی دریافت کردند و ۴۸ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی نیز در استان برپا شد که فرصت رشد و دیدهشدن کسبوکارهای نوپا را فراهم کرد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه روحالله استان مرکزی به نقش مردم در طرحهای نیروگاهی اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته، با مشارکت مردم در طرح جهاد روشنایی، بیش از ۱.۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان احداث شده و این روند با قدرت برای رفع کسری تولید برق در کشور ادامه خواهد داشت.
