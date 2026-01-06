به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از رویداد نشان فردوس استان مرکزی اظهار کرد: در سال گذشته یک میلیون تن آسفالت در استان پخش شد و با بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی خورشیدی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان به ۵۲۰ مگاوات رسید.

وی افزود: این اقدامات به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از کار جهادی در کشور مطرح است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: گردنه پرخطر سیبک در مدت سه ماه حذف و ورودی شهر اراک ساماندهی شد.

وی ادامه داد: همچنین خیرین استان با مشارکت فعال در حوزه مدرسه‌سازی و سلامت تاکنون ۵۷ مدرسه و چند بیمارستان را ساخته یا در دست ساخت دارند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: با وجود شرایط سخت مالی، حرکت‌های جهادی در استان توانسته‌اند هم توسعه عمرانی را پیش ببرند و هم نیازهای محرومان و اقشار کم‌برخوردار را برطرف سازند.

وی افزود: رئیس جمهور فعالیت‌های جهادی را مسیر مهم خدمت‌رسانی دانسته و این درحالی‌است که استان مرکزی در این حوزه دستاوردهای ارزشمندی داشته است.

زندیه وکیلی گفت: با تلاش گروه‌های جهادی طی سال‌های اخیر بیش از ۶۰ سرویس بهداشتی در مدارس استان احداث شد و اکنون هیچ مدرسه‌ای بدون امکانات مناسب وجود ندارد.

وی بیان کرد: طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی با محوریت محرومیت‌زدایی در استان شکل گرفته و بخش عمده این فعالیت‌ها توسط نیروهای جهادی بدون هیچ چشمداشتی انجام شده است.

زندیه وکیلی افزود: مردم ولایتمدار و انقلابی استان با همت جهادی خود موفق شده‌اند بخش قابل توجهی از شاخص‌های محرومیت را برطرف کنند.