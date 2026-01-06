  1. استانها
فرامرزی: قرارداد جهاد سازندگی با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال منعقد شد

اراک- مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی گفت: قرارداد جهاد سازندگی با اعتبار ۲هزار میلیارد ریال در پنج حوزه فنی‌مهندسی، امنیت غذایی، اشتغال، امور اجتماعی در این استان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید فرامرزی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از رویداد نشان فردوس استان مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی ۴۴ پروژه عمرانی شامل لوله‌گذاری و احداث استخرهای ذخیره آب، مرمت ۲۳۰ سرویس بهداشتی مدارس، احداث ۱۹۴ واحد مسکونی، توزیع ۳۰ هزار متر ایزوگام، اجرای ۱۰ جاده بین مزارع و ۲۰ کیلومتر لایروبی کشاورزی اجرا شده است.

وی افزود: با حمایت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی، امسال بیش از یک هزار پروژه غیر عمرانی در استان مرکزی به اجرا درآمده است.

سرهنگ فرامرزی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل تهیه و توزیع جهیزیه، بسته‌های آموزشی، ورزشی و معیشتی، همچنین تأمین پوشینه، ویلچر برقی و اقلام فرهنگی ویژه مساجد می‌باشد.

وی ادامه داد: در پنج حوزه فنی‌مهندسی، امنیت غذایی، اشتغال، اجتماعی و فرهنگی قراردادی با قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی به ارزش دو هزار میلیارد ریال منعقد شده است.

سرهنگ فرامرزی تاکید کرد: این موارد شامل ۵۵۷ پروژه عمرانی، ۲ هزار و ۵۲۷ طرح امنیت غذایی و بیش از چهار هزار برنامه اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی بوده و بخش قابل توجهی از آن در سال جاری به اجرا درآمده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت روح الله استان مرکزی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی با پرداخت تسهیلات، بیش از ۲۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی گفت: همچنین ۸۵۳ صندوق قرض‌الحسنه مردم‌پایه راه‌اندازی، ۳۹۰ نیروگاه خورشیدی کوچک احداث، ۵۸ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی برگزار و ۲۷۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی امداد و فنی‌وحرفه‌ای تربیت شده‌اند.

سرهنگ فرامرزی تصریح کرد: طی دو سال اخیر یک‌هزار گروه جهادی با ۲۹ هزار جهادگر در استان مرکزی فعالیت داشته‌اند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۶۸ پروژه عمرانی از جمله آبخیزداری، ساخت مسکن محرومان، احداث مدرسه، یادمان شهدا و طرح‌های انتقال آب با اعتبار ۸۹۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

سرهنگ فرامرزی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، قرارگاه شهید رحیم نجفی با همکاری گروه‌های جهادی استان مرکزی حدود ۲۶۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری و در حمایت از جبهه مقاومت هزینه کرد.

