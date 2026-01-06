فرامرزی: قرارداد جهاد سازندگی با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید فرامرزی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از رویداد نشان فردوس استان مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی ۴۴ پروژه عمرانی شامل لوله‌گذاری و احداث استخرهای ذخیره آب، مرمت ۲۳۰ سرویس بهداشتی مدارس، احداث ۱۹۴ واحد مسکونی، توزیع ۳۰ هزار متر ایزوگام، اجرای ۱۰ جاده بین مزارع و ۲۰ کیلومتر لایروبی کشاورزی اجرا شده است.

وی افزود: با حمایت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی، امسال بیش از یک هزار پروژه غیر عمرانی در استان مرکزی به اجرا درآمده است.

سرهنگ فرامرزی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل تهیه و توزیع جهیزیه، بسته‌های آموزشی، ورزشی و معیشتی، همچنین تأمین پوشینه، ویلچر برقی و اقلام فرهنگی ویژه مساجد می‌باشد.

وی ادامه داد: در پنج حوزه فنی‌مهندسی، امنیت غذایی، اشتغال، اجتماعی و فرهنگی قراردادی با قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی به ارزش دو هزار میلیارد ریال منعقد شده است.

سرهنگ فرامرزی تاکید کرد: این موارد شامل ۵۵۷ پروژه عمرانی، ۲ هزار و ۵۲۷ طرح امنیت غذایی و بیش از چهار هزار برنامه اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی بوده و بخش قابل توجهی از آن در سال جاری به اجرا درآمده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت روح الله استان مرکزی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی با پرداخت تسهیلات، بیش از ۲۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی گفت: همچنین ۸۵۳ صندوق قرض‌الحسنه مردم‌پایه راه‌اندازی، ۳۹۰ نیروگاه خورشیدی کوچک احداث، ۵۸ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی برگزار و ۲۷۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی امداد و فنی‌وحرفه‌ای تربیت شده‌اند.

سرهنگ فرامرزی تصریح کرد: طی دو سال اخیر یک‌هزار گروه جهادی با ۲۹ هزار جهادگر در استان مرکزی فعالیت داشته‌اند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۶۸ پروژه عمرانی از جمله آبخیزداری، ساخت مسکن محرومان، احداث مدرسه، یادمان شهدا و طرح‌های انتقال آب با اعتبار ۸۹۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

سرهنگ فرامرزی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، قرارگاه شهید رحیم نجفی با همکاری گروه‌های جهادی استان مرکزی حدود ۲۶۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری و در حمایت از جبهه مقاومت هزینه کرد.