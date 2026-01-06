به گزارش خبرنگار مهر، سردار ضیاالدین حزنی ظهر سهشنبه در آئین تجلیل از رویداد نشان فردوس استان مرکزی در اراک اظهار کرد: ایران با یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد ثروت خدادادی دنیا را در اختیار دارد و بخش زیادی از این ظرفیتها هنوز بهرهبرداری نشده است.
وی افزود: بیکاری، اعتیاد، طلاق و ضعف اقتصادی از مهمترین عوامل محرومیت هستند و دولت باید هر سال در این زمینهها به نتایج مطلوب دست یابد.
سردار حزنی تصریح کرد: گروههای جهادی با برنامهریزی و اولویتبندی میتوانند نقش مؤثر در کاهش آسیبها و حمایت از اقشار ضعیف ایفا کنند.
وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران هیچگاه عقب نشینی یا شکست مطرح نبوده و خدمت به مردم همواره اصل است.
وی تاکید کرد: شناخت دقیق جغرافیا، شرایط اجتماعی و مسائل هر استان، شرط اساسی برای برقراری ارتباط مؤثر با مردم است.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مردم ایران سرمایههای کشورند و بهرهگیری درست از ظرفیتهای انسانی و اقوام مختلف، موجب تقویت وحدت، حل مشکلات اقتصادی و مقابله با توطئههای دشمنان میشود.
وی گفت: پیشرفت و امنیت کشور حاصل ایثار شهدا و تلاش نیروهای جهادی است و باید با خدمت به اقشار ضعیف تداوم یابد.
سردار حزنی بیان کرد: وظیفه ما حضور در کنار اقشار ضعیف است و برنامههای اقتصادی کشور باید با محوریت حمایت از آنان تدوین و اجرا شود.
وی افزود: امام خمینی (ره) رسیدگی به محرومان را اساس دنیا و آخرت دانستهاند و رهبر انقلاب هشدار دادهاند که بیتوجهی به حقوق مردم، آینده انقلاب را تهدید میکند.
سردار حزنی با اشاره به اینکه برنامهریزی اقتصادی کشور بر پایه عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان باشد تاکید کرد: آنچه مردم را میآزارد، تبعیض و بیعدالتی در توزیع امکانات است که باید با همکاری دولت، گروههای جهادی و مردم رفع شود.
