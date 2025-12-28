به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: بسیج جامعه پزشکی با اتکا به هم‌افزایی نیروهای متخصص و همراهی مدیران، در مسیر ارائه منسجم و هدفمند خدمات سلامت با استانداردهای مطلوب به آحاد جامعه گام برمی‌دارد.

وی افزود: هماهنگی سازمانی و همگرایی نیروها بستر تحقق مؤثر برنامه‌ها و مأموریت‌های بهداشتی این مجموعه را فراهم می‌کند.

عمومهدی تصریح کرد: با اتکا به مشارکت هماهنگ و تعامل سازنده میان ذی‌نفعان، می‌توان بر مسائل و چالش‌های نظام سلامت با کارآمدی و سرعت بیشتری غلبه کرد.

وی ادامه داد: رئیس سابق سازمان بسیج جامعه پزشکی استان، با رویکردی جهادی در عرصه خدمت‌رسانی اجتماعی، نقشی مؤثر در پیشبرد برنامه‌های سلامت‌محور ایفا کرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: همکاری متقابل میان مسئولان و آحاد جامعه، عامل مؤثری در افزایش همبستگی ملی و بی‌اثر ساختن تهدیدها به شمار می‌آید.

وی افزود: در وضعیت فعلی، تهدیدها بیش از آنکه ماهیت نظامی داشته باشند در قالب فشارهای چندبعدی با هدف تضعیف انسجام اجتماعی و سیاسی کشور دنبال می‌شوند.

گفتنی است؛ در این آئین، از خدمات و تلاش‌های سعید محمددوست قدردانی و هادی محمدی به‌عنوان مسئول جدید سازمان بسیج جامعه پزشکی استان مرکزی منصوب شد.