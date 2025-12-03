خودرو ۵.۹ میلیارد دلار، ارز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال جاری تا ۹ آذرماه در مجموع ۳۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است.
از این میزان، ۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش ۲۸ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.
- صنایع حملونقل و خودرو: ۵ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار
- صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳ میلیارد و ۹۸۵ میلیون دلار
- ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار
- صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار
- صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار
- منسوجات و پوشاک: ۷۳۵ میلیون دلار
- سایر صنایع: ۹ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار
همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز تأمین شده است.
