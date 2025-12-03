  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان- کنیا

امیرمحمد اشرافی به نشان برنز دست یافت

تکواندوکار شیرازی تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به حریف قزاقستانی خود واگذار کرد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین دوره مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال تکواندو جهان، در مرحله نیمه نهایی مسابقات وزن ۸۷+ کیلوگرم امیر محمد اشرافی در پیکار با «کابلان» از قزاقستان ۱۰ بر ۳ نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت.

اشرافی کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «چاربل راد» از لبنان آغاز کرد و سپس «لیسیتسن» (پرچم فدراسیون جهانی) را با همین نتیجه از پیش رو برداشت.

در روز نخست این مسابقات تیم ملی کشورمان سه نماینده داشت، ابوالفضل زندی در مرحله نیمه نهایی وزن ۵۸- کیلوگرم برابر «فونسکا» از برزیل را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد. سارا صوفی هم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این دوره از مسابقات به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.

