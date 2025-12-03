انتقال تجربیات ضدتروریسم سپاه به کشورهای عضو سازمان شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، عمده ارتش‌های منظم جهان در مقابله با گروهک‌های نامنظم و چریکی با چالش مواجه هستند و معمولاً انجام این عملیات را به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خود واگذار می‌کنند.

با این حال، نیروی زمینی سپاه جزو معدود نیروهای مسلحی است که توانسته در دو اقلیم کاملاً متفاوت کشور، شمال‌غرب و جنوب‌شرق، با گروهک‌های تجزیه‌طلب و با ماهیت‌های متفاوت مقابله و امنیت پایدار ایجاد کند.

رزمایش سهند ۲۰۲۵ فرصتی است تا نیروی زمینی سپاه پاسداران توانمندی‌های خود در عملیات ضد گروهک‌های نامنظم را به نمایش بگذارد و تجربیات خود را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد، همچنین از دانش و تجربه آن‌ها نیز بهره‌مند شود.