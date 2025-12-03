  1. سیاست
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

انتقال تجربیات ضدتروریسم سپاه به کشورهای عضو سازمان شانگهای

انتقال تجربیات ضدتروریسم سپاه به کشورهای عضو سازمان شانگهای

رزمایش سهند ۲۰۲۵ فرصتی فراهم کرد تا نیروی زمینی سپاه با نمایش توانمندی‌های خود در مقابله با گروهک‌های مخل امنیت، تجربیات عملی خود را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمده ارتش‌های منظم جهان در مقابله با گروهک‌های نامنظم و چریکی با چالش مواجه هستند و معمولاً انجام این عملیات را به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خود واگذار می‌کنند.

با این حال، نیروی زمینی سپاه جزو معدود نیروهای مسلحی است که توانسته در دو اقلیم کاملاً متفاوت کشور، شمال‌غرب و جنوب‌شرق، با گروهک‌های تجزیه‌طلب و با ماهیت‌های متفاوت مقابله و امنیت پایدار ایجاد کند.

رزمایش سهند ۲۰۲۵ فرصتی است تا نیروی زمینی سپاه پاسداران توانمندی‌های خود در عملیات ضد گروهک‌های نامنظم را به نمایش بگذارد و تجربیات خود را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد، همچنین از دانش و تجربه آن‌ها نیز بهره‌مند شود.

هادی رضایی

