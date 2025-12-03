فدراسیون فوتبال و دانشگاه آزاد در مسیر توسعه استعدادیابی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و فدراسیون فوتبال، لشگری با اشاره به ظرفیتهای گسترده دانشگاه آزاد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است و با بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاهی داخلی و خارجی، دهها مدرسه سما، بیش از ۱.۵ میلیون دانشجو و دانشآموز و بیش از ۱.۵ میلیون مترمربع فضای ورزشی سرپوشیده و روباز از جمله ۴۳ زمین چمن طبیعی فوتبال در سراسر کشور، بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، به حفظ و ارتقای سلامت جسم و روان و افزایش شور و نشاط فردی و اجتماعی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه توجه ویژه داشته است.
وی افزود: مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی آماده است، بر اساس سند تحول و تعالی دانشگاه و به منظور پیشبرد اهداف فرهنگی و ورزشی و توسعه فوتبال دانشبنیان، سطح همکاری و تعامل خود با فدراسیون فوتبال را در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری از طریق انعقاد تفاهمنامه ارتقا دهد.
در ادامه، علی تارقلیزاده، مدیر توسعه و پیشرفت فوتبال کشور و نماینده فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به بررسی پیشنویس تفاهمنامه همکاری با دانشگاه آزاد، اظهار کرد: در سال منتهی به برگزاری جام جهانی فوتبال، انعقاد این تفاهمنامه میتواند به توسعه استعدادیابی، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، برگزاری اردوها، جشنوارهها، همایشها و کلاسهای داوری و مربیگری و همچنین راهاندازی مدارس تخصصی و دانشکدههای مهارتی فوتبال و فوتسال منجر شود.
