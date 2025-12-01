  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

نحوه فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد در روز سه‌شنبه اعلام شد

جزئیات فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی در روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی و اداری در روزهای سه شنبه ۱۱ آذر ماه، فعالیت‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای سه شنبه ۱۱ آذرماه در تمامی مقاطع به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

فعالیت‌های اداری در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (به‌جز واحدهای یادشده) نیز با حداقل حضور و به تشخیص مدیر مربوطه به‌صورت دورکاری انجام می‌شود.

نحوه فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سایر استان‌ها نیز براساس تصمیم استانداری هر استان تعیین خواهد شد.

همچنین امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی شهرهای استان‌هایی که فعالیت‌های آموزشی آن‌ها به‌صورت مجازی اعلام شده است، لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

      لطفا دانشگاه آزاد لیست کلاسهایی که تشکیل میشود را اعلام نماید . دیروز دو کلاس ارشد مدیریت در تهران مرکزی داشتیم که غیر حضوری هیچکدوم تشکیل نشد !

