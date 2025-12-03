  1. دانشگاه و فناوری
آغاز ثبت‌نام میهمانی و جابه‌جایی دانشجویان دانشگاه آزاد از شنبه

جزئیات ثبت نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیم‌سال دوم ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیم‌سال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از شنبه ۱۵ آذرماه آغاز و تا روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.

به گفته دانشگاه آزاد اسلامی، متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (منادا) به نشانی http://monada.iau.ir مراجعه کنند. با توجه به اینکه تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به درخواست‌های نقل و انتقال و میهمانی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است، متقاضیان از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی خودداری کنند. ثبت درخواست صرفاً با شماره دانشجویی ۹ رقمی و کدملی امکان پذیر است.

در پایان تاکید شده که؛ آخرین وضعیت درخواست ثبت شده به صورت برخط در سامانه قابل مشاهده خواهد بود و از طریق رایانامه دانشگاهی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. متقاضیان باید پس از پرداخت هزینه بررسی مدارک و دریافت کد رهگیری سامانه بانک، از تکمیل فرایند درخواست (ثبت نهایی) و دریافت شماره پرونده خود اطمینان حاصل کنند.

شبنم درخشان

