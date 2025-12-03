به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای بدون محکوم کردن ادامه جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در غزه در واکنشی صرفاً لفظی اعلام کرد: تعداد قربانیان در غزه بسیار زیاد و نگرانکننده است. ما از همه طرفها میخواهیم که به توافق آتشبس در غزه پایبند باشند و آن را به خطر نیندازند.
برلین سپس اضافه کرد: باید در بازسازی بیمارستانها و زیرساختهای آب، فاضلاب و برق در نوار غزه پیشرفت حاصل شود. تماسهای دیپلماتیک فشردهای با اسرائیل و کشورهای منطقه برای حفظ آرامش در نوار غزه در حال انجام است.
