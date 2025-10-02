به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که راهزنی دریایی رژیم صهیونیستی علیه کشتی های ناوگان صمود حامل کمک های انسانی برای ساکنان مظلوم نوار غزه و بازداشت ده ها فعال از کشورهای مختلف موجی از خشم جهانی را برانگیخته وزارت خارجه آلمان بدون محکوم کردن این راهزنی دریایی از رژیم صهیونیستی خواست با افراد ربوده شده خوب رفتار کند.

پیش از این مقامات کشورهای مختلف از جمله پاکستان و اسپانیا به شدت به این حمله دریایی واکنش نشان داده بودند.

نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این کشور حمله بزدلانه نیروهای رژیم صهیونیستی به کاروان صمود که عازم نوار غزه بود را به شدت محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری فعالان صلح‌طلبی است که به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند.

شریف در این پیام نوشت: این وحشی‌گری باید پایان یابد. باید به صلح فرصت داده شود و کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان برسد.