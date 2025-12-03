رومانی: اولویت ما دستیابی به توافق صلح در اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر، اوآنا تویو وزیر امور خارجه رومانی امروز چهارشنبه در مصاحبه با الجزیره گفت: ما نشستی عالی بین وزرای امور خارجه ناتو برگزار کردیم و آمریکا نیز در آن حضور داشت.

وزیر امور خارجه رومانی در این خصوص ادعا کرد: شاهد تجاوز اخیر روسیه بوده‌ایم و این نشان دهنده کشوری نیست که خواهان مذاکره باشد!

اوآنا تویو سپس افزود: سفیر ایالات متحده در جلسه امروز در بروکسل حضور داشت. اولویت ما دستیابی به پیشرفت در مذاکرات و دستیابی به توافق صلح در اوکراین است. کشورهای اروپایی به طور مستقیم تحت تاثیر مذاکرات جاری درباره صلح اوکراین قرار دارند.