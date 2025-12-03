  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

برگزاری مسابقه «بازی با خاک» در روستای رمین

چابهار - به مناسبت روز جهانی خاک مسابقه آموزشی–تفریحی «بازی با خاک» ویژه دانش‌آموزان روستای رمین شهرستان چابهار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی خاک، مسابقه آموزشی–تفریحی با عنوان «بازی با خاک» ظهر چهارشنبه ویژه دانش‌آموزان روستای رمین برگزار شد.

الهام آبتین، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با اهمیت خاک سالم، ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و نقش حیاتی خاک در زندگی روزمره در سواحل زیبای مکران چابهار اجرا شد.

در این رویداد که با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد، دانش‌آموزان در قالب گروه‌های مختلف به فعالیت‌هایی همچون شناخت انواع خاک، ساخت مدل‌های خلاقانه با خاک‌های محلی، انجام آزمایش‌های ساده خاک و طراحی آثار هنری پرداختند. مربیان نیز در حین فعالیت‌ها، مفاهیم علمی مربوط به بافت خاک، فرسایش، حاصلخیزی و نقش خاک در تولید غذا را به زبانی ساده و جذاب برای دانش‌آموزان توضیح دادند.

آبتین تصریح کرد: هدف ما این است که کودکان از نزدیک با خاک آشنا شوند، آن را لمس کنند و مسئولیت خود در حفظ محیط‌زیست را بهتر درک کنند. چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود آموزش‌ها ماندگارتر و تأثیرگذارتر باشد.

