پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری از تحرکات نظامی جدید رژیم صهیونیستی علیه لبنان خبر دادند.

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی از صبح امروز بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت و مناطق مجاور آن در ارتفاع پایین در حال پرواز است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از هر گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.