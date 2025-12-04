به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نواف سلام، نخست وزیر لبنان طی سخنانی بعد از جلسه کمیته ناظر بر اجرای توافق آتش بس در رأس الناقوره، اعلام کرد که در سایه بحثهای مربوط به آینده مأموریت نیروهای بین المللی (یونیفل) در جنوب لبنان، این هفته با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گزینههای پیشنهادی بحث خواهد کرد.
نواف سلام در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: طرح خلع سلاح در لبنان نمیتواند تکمیل شود؛ مگر اینکه تل آویو از اراضی لبنان که هنوز تحت اشغال این رژیم است عقب نشینی کند و این عقبنشینی، شرط اساسی برای بازگرداندن ثبات است.
وی افزود: لبنان آماده گفتگو در مورد نگرانیهای نیروهای آمریکایی و فرانسوی در مورد انبارهای سلاحهای باقیمانده حزب الله در جنوب لبنان، در چارچوبهای تعیین شده، است.
این مقام لبنانی تصریح کرد: امیدواریم که مشارکت غیرنظامیان در کمیته مکانیسم (ناظر بر اجرای آتش بس) به کاهش تنشها و ایجاد ثبات کمک کند.
نخست وزیر لبنان در مورد روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی هم تاکید کرد که مذاکرات اقتصادی بخشی از هرگونه عادیسازی احتمالی با تل آویو خواهد بود، اما قبل از دستیابی به یک توافق رسمی، صلح انجام نخواهد شد.
وی اظهار داشت: اگر تلآویو به ابتکار صلح عربی ۲۰۰۲ پایبند باشد، عادیسازی روابط نیز به دنبال آن انجام خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز فاصله زیادی با این توافق داریم.
نواف سلام گفت: لبنان به حقوق ملی و حاکمیتی خود متعهد است و از هرگونه ابتکار عربی یا بینالمللی مبتنی بر قوانین بینالمللی و اصول عدالت و برابری در حل مناقشه حمایت میکند.
وی خاطرنشان کرد که از میانجیگری مصر برای آرام کردن تنشها ممنونیم و بر اهمیت تلاشهای دیپلماتیک جهت جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع و حفظ ثبات در جنوب لبنان تاکید میکنیم.
روز گذشته ریاست جمهوری لبنان سیمون کرم، وکیل لبنانی و سفیر سابق این کشور در آمریکا را به ریاست هیئت لبنان در جلسات کمیته ناظر بر آتش بس منصوب کرد و او دیروز به عنوان اولین نماینده غیرنظامی لبنان در جلسه کمیته مکانیسم حاضر شد.
اظهارات نواف سلام در مورد چشم انداز عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و رسیدن به توافق جدید با این رژیم در حالی است که صهیونیستها از بیش از یک سال گذشته که توافق آتش بس در جبهه لبنان منعقد شده، هیچ گونه تعهدی به این توافق نداشتهاند و نقض حاکمیت لبنان به اشکال مختلف و تجاوز به شهروندان این کشور همچنان ادامه دارد و تقریباً روزی نیست که خبر شهادت چند شهروند لبنانی در حملات اشغالگران منتشر نشود.
در این میان دولت لبنان به ریاست نواف سلام، روی ابتکارهای آمریکایی حساب کرده که چراغ سبز تجاوزات به لبنان را به صهیونیستها میدهد و عملاً با اصرار بر خلع سلاح حزب الله، به دنبال خالی کردن لبنان از عناصر قدرت خود و اجرای سناریوی مشابه سناریوی سوریه علیه لبنانیهاست.
نواف سلام ضمن تاکید بر لزوم عقبنشینی اشغالگران صهیونیست از این کشور، عادیسازی با صهیونیستها در شرایط کنونی را دور از انتظار دانسته و گفت تلآویو باید به طرح صلح عربی در ۲۰۰۲ پایبند باشد.
