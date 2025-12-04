به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری اکسیوس آمریکا به نقل از چند مقام و منبع که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد که واشنگتن امیدوار است نشست الناقوره میان نمایندگان رژیم اسرائیل و لبنان به کاهش تنشها در مرزهای دو طرف کمک کند.
بر اساس این گزارش، یک مقام آمریکایی ادعا کرده که دولت ترامپ بر این باور است که ترور فرمانده نظامی حزبالله، فضای مانور سیاسی بیشتری برای اسرائیل ایجاد کرده و همچنین موجب به تعویق افتادن یک عملیات گسترده این رژیم در لبنان شده است.
به گفته این مقام، دولت ترامپ احتمال ازسرگیری جنگ از سوی رژیم اسرائیل در هفتههای آینده را منتفی میداند.
همچنین یک منبع آگاه دیگر به اکسیوس گفته است که مورگان اورتگاس فرستاده ویژه آمریکا به همراه دیپلماتهای صهیونیست و لبنانی جلسهای در الناقوره برگزار کردند که بخش اصلی آن بر آشنایی اولیه طرفین متمرکز بوده است.
این منبع افزوده است که مهمترین موضوع در این نشست، همکاری اقتصادی بهویژه در زمینه بازسازی جنوب لبنان بوده است.
یک مقام آمریکایی دیگر نیز در گفتوگو با آکسیوس اعلام کرده که طرح واشنگتن شامل ایجاد «منطقه اقتصادی ترامپ» در امتداد مرز لبنان و اسرائیل و خالی از حضور حزبالله است.
به گفته منبع آگاه دیگر در این باره به آکسیوس گفته که دو طرف توافق کردهاند پیش از آغاز سال جدید نشست دیگری برگزار کرده و پیشنهادهای اقتصادی برای اعتماد سازی متقابل ارائه دهند.
یک مقام آمریکایی نیز تأکید کرده که همه طرفها متفقاند که خلع سلاح حزبالله همچنان هدف اصلی باشد و ارتشهای سهگانه (لبنان، آمریکا و اسرائیل) به این کار [خلع سلاح حزب الله] در چارچوب سازوکار توقف درگیری ادامه خواهند داد.
