اله دادی: آگاهی عمومی نسبت به حقوق معلولان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله‌دادی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان در اراک اظهار کرد: نخستین محور فعالیت‌های بهزیستی، آموزش و آگاه‌سازی عمومی است و خوشبختانه شاهد افزایش توجه و شناخت جامعه نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت هستیم.

وی با اشاره به رویکرد «برنامه‌ریزی از پایین به بالا» در سازمان بهزیستی افزود: تلاش شده است خواسته‌های جامعه هدف مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد و طرح‌های محل‌محور مانند طرح «سنا» نیز با مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت طراحی و اجرا شده است.

اله‌دادی ادامه داد: محور سوم فعالیت‌ها، مشارکت در اجراست و بسیاری از برنامه‌های روز جهانی معلولان نه تنها برای این قشر بلکه توسط خود آنان برنامه‌ریزی و اجرا شده که نشان‌دهنده توانمندی بالای افراد دارای معلولیت است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به شعار امسال روز جهانی معلولان با محوریت «فراگیرسازی جامعه و تلفیق اجتماعی» گفت: این مناسبت فرصتی برای تأکید دوباره بر ضرورت حضور برابر و فعال افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی است.

وی افزود: امیدواریم افراد دارای معلولیت همانند سایر شهروندان از همه امکانات و حقوق اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و شغلی بهره‌مند شوند و هیچ مانعی در مسیر مشارکت آنان باقی نماند.

اله‌دادی با بیان اهمیت دسترس‌پذیری شهری تصریح کرد: مناسب‌سازی فضاهای عمومی، رفع موانع معماری و توسعه شهرهای دوستدار سالمند و معلول در اولویت است. ستاد «شهر دوستدار سالمند» نیز از سوم مهرماه در اراک آغاز به کار کرده و اقداماتی در زمینه ایمن‌سازی معابر، اماکن شهری و برنامه‌های فرهنگی در حال اجراست.

وی ادامه داد: تحقق جامعه فراگیر تنها با همدلی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه اقشار جامعه ممکن است؛ جامعه‌ای که هیچ فردی به دلیل محدودیت‌های جسمی یا ذهنی از حقوق انسانی و اجتماعی محروم نشود.