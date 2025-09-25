بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در کشور نخبه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح مرکز خیریه توانبخشی معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال یادگار توکل اظهار کرد: هدف سازمان بهزیستی از ایجاد این مراکز، حرکت به سوی رویکردی خانواده‌محور و آموزشی است که در آن، مددجویان از خانواده‌های خود جدا نشوند و در کنار فرآیند توانبخشی، ارتباط آنها با خانواده‌ها حفظ شود.

وی افزود: این تغییر رویکرد از مراکز شبانه‌روزی به مراکز روزانه، می‌تواند تأثیرات مثبتی در کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و بهبود فرآیند توانمندسازی آنها داشته باشد.

حسینی تصریح کرد: این اقدامات به عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت سازمان بهزیستی در جهت ارتقای سطح خدمات توانبخشی و کاهش وابستگی مددجویان به مراکز شبانه‌روزی انجام شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته، بیش از ۴۰ مرکز روزانه جدید در کشور افتتاح شد و امروز این تعداد به ۴۹ مرکز رسید.

حسینی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح تقویت پیوند افراد نیازمند با خانواده‌ها و فراهم کردن شرایط بهینه برای آموزش و توانبخشی آنها خواهد بود.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور بر اهمیت ایجاد خانه‌های هنر در مراکز توانبخشی تأکید کرد و گفت: در ۱۶۱ مرکز توانبخشی کشور، خانه‌های هنر ایجاد کرده‌ایم تا افراد دارای معلولیت، در کنار درمان‌های فیزیکی و روانی، استعدادهای هنری خود را پرورش دهند.

وی افزود: این مراکز هنری نقش مهمی در ارتقای روحیه مددجویان ایفا می‌کنند و یکی از اساسی‌ترین بخش‌های برنامه‌های توانمندسازی این افراد به شمار می‌روند.

حسینی تصریح کرد: در این راستا، بزرگ‌ترین خانه هنر برای افراد دارای معلولیت در تهران ساخته شده است که این پروژه گامی مهم در بهبود وضعیت هنری و فرهنگی این افراد به شمار می‌رود.

سازمان بهزیستی کشور بیش از ۲۲۷ هزار ناشنوا را تحت حمایت خود دارد

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت ناشنوایان کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۲۲۷ هزار نفر از ناشنوایان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی افزود: همچنین ۵۱ هزار دانش‌آموز ناشنوا در مدارس کشور از خدمات ویژه بهزیستی بهره‌مند هستند.

حسینی تصریح کرد: غربالگری شنوایی برای ۱۸ میلیون کودک در سراسر کشور انجام شده است و به ازای هر هزار کودک، سه نفر دچار اختلال ناشنوایی هستند.

وی ادامه داد: در تلاشیم با انجام مداخلات به‌موقع، وضعیت ناشنوایان را بهبود دهیم.

حسینی تاکید کرد: هم‌اکنون بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در کشور به عنوان نخبگان درجه یک شناخته شده‌اند و تحت حمایت‌های ویژه سازمان بهزیستی قرار دارند.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: این افراد نمایانگر پتانسیل‌های بالقوه و استعدادهای بی‌نظیری هستند که می‌توانند در توسعه جامعه نقش بسزایی ایفا کنند.

وی افزود: سازمان بهزیستی به افراد دارای معلولیت نگاهی انسانی و مبتنی بر فرصت‌های برابر دارد و معتقد است که این افراد می‌توانند در تمامی زمینه‌ها به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند.