به گزارش خبرنگار مهر، امیرخسرو نیا بعد ازظهرشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: برخی دانشآموزان قادر به نوشتن یا بیان نیازهای خود نیستند و بسیاری به دلیل کمبود وسایل توانبخشی مانند سمعک، کفش طبی و تجهیزات بینایی، از آموزش مؤثر محرومند.
وی افزود: قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ به دلیل کمبود بودجه و فقدان سازوکارهای ارزیابی بین دستگاهی، در بسیاری موارد ناقص یا اجرا نشده و مشکلات دانشآموزان ادامه دارد.
خسرونیا تصریح کرد: شهرداری اراک در دو سال گذشته بخشی از هزینههای حملونقل دانشآموزان استثنایی را پوشش داده، اما پراکندگی محل سکونت و همکاری ناکافی برخی رانندگان، مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی ادامه داد: هزینه ماهانه سرویسهای ۲۸ آموزشگاه ویژه استان حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده و در شهر اراک نیز ماهانه هفت میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال هزینه حملونقل دانشآموزان میشود.
خسرو نیا تاکید کرد: با وجود تکلیف ماده ۶ قانون حمایت از معلولان به پوشش بیمهای، بسیاری از دانشآموزان فاقد بیمه پایه یا تکمیلی هستند و خانوادهها توان پرداخت آن را ندارند.
وی با انتقاد از عدم دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی افزود: با وجود تکلیف ماده ۸ قانون برای دسترسی رایگان افراد دارای معلولیت به مراکز ورزشی و تفریحی، تاکنون حتی یک بلیت نیمبها به دانشآموزان استثنایی اختصاص نیافته است.
خسرو نیا با اشاره به وجود بیش از ۴۰۰ دانشآموز استثنایی بیبضاعت در استان مرکزی تصریح کرد: از مجموع یکهزار و ۲۴۵ دانشآموز استثنایی، ۹۶۵ نفر کمتوان ذهنی، ۱۸۲ نفر چندمعلولیتی، ۴۲ نفر اوتیسم، ۱۱ نفر نابینا، ۲۰ نفر ناشنوا و ۲۴ نفر با معلولیت جسمی و حرکتی هستند.
نظر شما