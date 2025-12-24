به گزارش خبرنگار مهر، لیلی حسین آبادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین شهرستان اراک اظهار کرد: بهزیستی اراک با بیش از ۱۰۰ نیرو و چهار بخش دولتی همراه با ۱۲۷ مرکز غیردولتی تحت نظارت، خدمات اجتماعی و توانبخشی گستردهای ارائه میکند.
وی با بیان اینکه ۱۸ هزار مددجو زیرچتر حمایتی بهزیستی شهرستان اراک هستند، افزود: این مجموعه همچنین شامل چهار بخش دولتی و حاکمیتی شیرخوارگاه، اورژانس اجتماعی ۱۲۳، مرکز صدای یارا و مجتمع توانبخشی شهدا است.
حسین آبادی تصریح کرد: وضعیت فیزیکی ساختمان بهزیستی به مرحلهای رسیده که ایمنی کارکنان و مراجعان را بهطور جدی تهدید میکند.
وی ادامه داد: ریزش سقف، ترکهای عمیق دیوارها و کمبود فضای اداری، مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است.
سرپرست بهزیستی شهرستان اراک تاکید کرد: با وجود تمامی محدودیتها کارکنان با صداقت و تعهد به ارائه خدمات ادامه میدهند.
وی افزود: ضروری است مدیریت ارشد استان مرکزی با حمایت ویژه، تأمین، بازسازی یا جابجایی ساختمان بهزیستی اراک را در اولویت قرار دهد.
حسین آبادی با تأکید بر ضرورت تداوم همراهی و حمایت دستگاههای اجرایی گفت: با ادامه حمایتها میتوان نیازهای گسترده خدمات اجتماعی و توانبخشی در مرکز استان را پاسخگو بود.
نظر شما