به گزارش خبرنگار مهر، لیلی حسین آبادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین شهرستان اراک اظهار کرد: بهزیستی اراک با بیش از ۱۰۰ نیرو و چهار بخش دولتی همراه با ۱۲۷ مرکز غیردولتی تحت نظارت، خدمات اجتماعی و توانبخشی گسترده‌ای ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه ۱۸ هزار مددجو زیرچتر حمایتی بهزیستی شهرستان اراک هستند، افزود: این مجموعه همچنین شامل چهار بخش دولتی و حاکمیتی شیرخوارگاه، اورژانس اجتماعی ۱۲۳، مرکز صدای یارا و مجتمع توانبخشی شهدا است.

حسین آبادی تصریح کرد: وضعیت فیزیکی ساختمان بهزیستی به مرحله‌ای رسیده که ایمنی کارکنان و مراجعان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: ریزش سقف، ترک‌های عمیق دیوارها و کمبود فضای اداری، مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است.

سرپرست بهزیستی شهرستان اراک تاکید کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها کارکنان با صداقت و تعهد به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

وی افزود: ضروری است مدیریت ارشد استان مرکزی با حمایت ویژه، تأمین، بازسازی یا جابجایی ساختمان بهزیستی اراک را در اولویت قرار دهد.

حسین آبادی با تأکید بر ضرورت تداوم همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی گفت: با ادامه حمایت‌ها می‌توان نیازهای گسترده خدمات اجتماعی و توانبخشی در مرکز استان را پاسخگو بود.