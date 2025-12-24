  1. استانها
  2. مرکزی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

حسین‌آبادی: ۱۸ هزار مددجو زیر چتر حمایتی بهزیستی اراک هستند

اراک- سرپرست بهزیستی شهرستان اراک گفت: ۱۸ هزار مددجو معادل ۷۰ درصد جامعه هدف بهزیستی استان مرکزی،زیر چتر حمایتی این شهرستان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلی حسین آبادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین شهرستان اراک اظهار کرد: بهزیستی اراک با بیش از ۱۰۰ نیرو و چهار بخش دولتی همراه با ۱۲۷ مرکز غیردولتی تحت نظارت، خدمات اجتماعی و توانبخشی گسترده‌ای ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه ۱۸ هزار مددجو زیرچتر حمایتی بهزیستی شهرستان اراک هستند، افزود: این مجموعه همچنین شامل چهار بخش دولتی و حاکمیتی شیرخوارگاه، اورژانس اجتماعی ۱۲۳، مرکز صدای یارا و مجتمع توانبخشی شهدا است.

حسین آبادی تصریح کرد: وضعیت فیزیکی ساختمان بهزیستی به مرحله‌ای رسیده که ایمنی کارکنان و مراجعان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: ریزش سقف، ترک‌های عمیق دیوارها و کمبود فضای اداری، مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است.

سرپرست بهزیستی شهرستان اراک تاکید کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها کارکنان با صداقت و تعهد به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

وی افزود: ضروری است مدیریت ارشد استان مرکزی با حمایت ویژه، تأمین، بازسازی یا جابجایی ساختمان بهزیستی اراک را در اولویت قرار دهد.

حسین آبادی با تأکید بر ضرورت تداوم همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی گفت: با ادامه حمایت‌ها می‌توان نیازهای گسترده خدمات اجتماعی و توانبخشی در مرکز استان را پاسخگو بود.

