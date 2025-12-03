به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی عصر چهارشنبه در یادواره شهید امیر دریابان محمد ابراهیم همتی در سالن هلال‌احمر سمنان با بیان اینکه اقتدار امروز کشور را مدیون فداکاری شهدایی نظیر مروارید خلیج فارس هستیم، ابراز داشت: شهدای نیروی دریایی با افتخار آفرینی و انجام عملیات مختلف در دفاع از کشور حماسه سازی کردند.

وی با بیان اینکه دشمن همواره در برنامه‌های خود می‌کوشد تا با تحت فشار قرار دادن ایران ما را به زانو درآورد، افزود: ملت ایران همواره با ایستادگی و تکیه بر رهبری داعیانه و توکل خدا توانسته پیروز تمامی این میدان‌ها باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه تقویت صیانت از دریا در دستور کار است، ابراز داشت: این اقدام با استفاده از شش هزار شناور انجام می‌شود.

ایرانی با بیان اینکه پایگاه‌های شناور به اسم استان‌ها نامگذاری شده است، تصریح کرد: نامگذاری سمنان در برنامه گنجانده شده است.

وی با بیان اینکه صیانت از دریا با افتخار آفرینی نیروی دریایی همراه است، افزود: از همین رو دشمن به خود اجازه ورود به آب‌های جنوب کشور را نمی‌دهد.