شهید دریادل همتی افتخاری برای سمنان است

به گزارش خبرنگارمهر، امیر دریا دار حبیب الله سیاری عصر پنجشنبه در نشستی با مسئولان استان سمنان در پارک موزه دفاع مقدس سمنان با اشاره به رشادتهای شهید دریا دل محمد ابراهیم همتی گفت: سمنان گرچه دریا ندارد اما دریادلی چون محمدابراهیم همتی فرمانده شهید ناوچه پیکان دارد.

وی با بیان اینکه ناوچه موشک انداز پیکان هفتم آذرماه در عملیات مروارید حماسه ای آفرید که در تاریخ ماندگار شد افزود: عملیات قهرمانانه مروارید در تاریخ ماند و حماسه ساز شد.

سیاری با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد شهید همتی و حماسه ناوچه پیکان، به طرح ایجاد موزه دریایی در پارک موزه دفاع مقدس سمنان اشاره کرد و گفت: این اقدام بزرگی است و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تحقق آن از کوششی دریغ نخواهد کرد.

دریادار سیاری با اشاره به عبور زائران مشهد مقدس از حاشیه این پارک موزه و طراحی زیبای این موزه دریایی در آن گفت: ایجاد موزه دریایی با این وسعت کار حساس و مهمی است که باید برای زنده نگه داشتن حماسه هفتم آذر و عملیات مروارید تلاش بیش از این صورت گیرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در دریا دشمن آمده بود تا سیادت آبهای خلیج فارس را در دست بگیرد، گفت: نیروی دریایی ارتش با انجام عملیات مروارید توانست بزرگترین پیروزی در تاریخ جنگهای ایران را رقم بزند.

وی به نقش نیروی دریایی ارتش در اقتصاد کشور بویژه در زمان جنگ اشاره کرد و گفت: باید به پیشکسوتان نیروی دریایی درود فرستاد که در دوران دفاع مقدس با تدبیر والای خود بزرگترین ضربه را به دشمن بعثی وارد کردند و انگشت روی حساس‌ترین نقطه ضعف دشمن یعنی اقتصاد آن گذاشتند.

امیر دریادار سیاری با اشاره به عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: شاید اینگونه عنوان شود که در اوایل انقلاب خیلی از فرماندهان ارتش رفته بودند و در اوایل جنگ ارتش در وضعیت ضعیفی قرار داشت اما همه بدانند وقتی دشمن با هدف تصرف هفت روزه ایران عزم خود را جزم کرده بود و با تمام قوا و حمایت‌های غرب و شرق جنگ را شروع کرد این ارتش بود که جلوی او را گرفت و در سر جایش تثبیت کرد.

این اولین پیروزی ارتش محسوب می شود که اوایل جنگ زمانی که هنوز سپاه و بسیج شکل نگرفته بود، توانست با امکاناتی که در اختیار داشت جلوی پیشروی دشمن را بگیرد و او را از ادامه حرکت منع کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز تمام آموزش‌های مورد نیاز و مطابق با پیشرفته‌ترین آموزش‌ها در کشور انجام می‌شود و از نظر آمادگی تجهیزات نظامیف تعمیر و نگهداری و ساخت زیردریایی‌ها و ناوهای جنگی و اقسام هواپیماها و بالگردها و یگان‌های موشکی و عملیات‌های ویژه در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به ایجاد موزه دریایی در پارک موزه دفاع مقدس سمنان گفت: پارک موزه دفاع مقدس در زمینی به وسعت 12 هکتار در حاشیه محور سمنان به مشهد در دست احداث است.

سرهنگ حسینعلی احسانی با اشاره به اینکه موزه نیروی دریایی در پارک موزه دفاع مقدس سمنان با هدف زنده نگه داشتن یاد دریا دل محمدابراهیم همتی و ناوچه پیکان ایجاد می شود اظهار داشت:در این موزه دریاچه ای به شکل خلیج همیشه فارس طراحی و اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در این دریاچه ناوچه موشک انداز پیکان ایجاد و در آن رشادتها و عملیات نیروی دریایی به ویژه عملیات مروارید ارائه می شود.

احسانی گفت: برای ساخت زیرساخت و نیز ناوچه پیکان 12 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان سمنان صحن تاریخ، موزه منطقه عملیات طریق القدس، موزه خودباوری، وقایع گذشته ایران، شروع جنگ تحمیلی و المانهای مختلف را از دیگر بخش های موزه برشمرد.

وی در پایان ایستادگی و خود باوری را از مهمترین درس های دفاع مقدس دانست و گفت:با خود باوری در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی، صنعتی و تکنولوژی روز می توانیم به بالاترین درجه ها و مدارج علمی جهان برسیم.