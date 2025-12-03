فرماندار سمنان خواستار ایجاد دبیرخانه ملی روز نیروی دریایی در سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان در مراسم یادواره شهید دریابان محمد ابراهیم همتی در سالن هلال احمر سمنان ضمن گرامی داشت یاد این شهید گرانقدر و روز نیروی دریایی بیان کرد: عملیات مروارید با حضور ناوچه پیکان به فرماندهی شهید همتی، موازنه جنگ را در دریا تغییر و به دشمن پیام مهمی را مخابره کرد که بیشه شیران خالی از شیر نیست.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های خوبی از ماه‌ها قبل برای برگزاری یادواره شهید ابراهیم همتی در سمنان برگزار شد، افزود: بیش از ده نشست هماهنگی در همین راستا با حضور ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خدماتی و فرهنگی و خدمت رسان در شهرستان سمنان و استان سمنان برگزار شده است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه شهید همتی در اوج جوانی به چهره‌ای ماندگار در تاریخ ارتش، نیروی دریایی و دفاع مقدس شد، تاکید کرد: برای گرامی داشت یاد این شهید گرانقدر ویژه برنامه‌هایی تدارک دیده شده که حضور در میدان شهید همتی سمنان و آئین تشییع شهید گمنام در زمره آنان است.

صمیمیان با بیان اینکه هفته گذشته و همزمان با روز نیروی دریایی پیاده روی عمومی خانوادگی نیز در سمنان برگزار شد، تاکید کرد: این رویداد با استقبال گسترده مردم سمنان همراه بود که این همراهی نشان از پیوند مردم سمنان با فرهنگ مقاومت و ارادت به مقام شامخ شهید همتی و دیگر شهدای شهرستان سمنان دارد.

وی با بیان اینکه استقرار دبیرخانه کشوری و ستاد گرامی داشت روز نیروی دریایی در سمنان و تولید فیلم و اثر فاخر ملی با محوریت شهید همتی و عملیات مروارید از جمله خواسته‌های مردم سمنان است، افزود: مردم سمنان همچنین انتظار دارند با حمایت نیروی دریایی تولید یک فیلم یا سریال به نام مروارید کویر درباره شخصیت بی بدیل شهید همتی و عملیات مروارید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار سمنان در خاتمه صحبت‌های خود خواستار ارائه دستور بازنگری و طراحی المان شهدای نیروی دریایی با محوریت شخصیت شهید محمد ابراهیم همتی در میدان دریادار همتی سمنان و توسعه دفتر نیروی دریایی مستقر در سمنان شد.