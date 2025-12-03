تضمین امنیت خلیج فارس توسط دریادلان ایرانی؛ دشمن عقب رانده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو عصر چهارشنبه در یادواره شهید امیر دریابان محمد ابراهیم همتی با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در محل سالن هلال احمر سمنان با بیان اینکه به همت نیروی دریایی شاهد افتخار آفرینی بسیاری در خلیج فارس و دریای عمان هستیم، ابراز داشت: با وجود همین دریادلان امروز امنیت کشور در سمت جنوب تأمین شده است.

وی با بیان اینکه با همین رشادت نیروی دریایی امروز دشمن عقب رفته و آمریکا جرأت حضور در منطقه را ندارد، افزود: نیروی دریایی با عملیات‌های مختلف افتخار آفرینی برای میهن کسب کرده است.

عضو خانه ملت با بیان اینکه نقش راهبردی نیروی دریایی در آینده اقتصاد و امنیت کشور بی بدیل است، ابراز داشت: در این حوزه‌ها نیز شاهد توانمندی‌های خوبی از نیروی دریایی هستیم.

گلرو با بیان اینکه افق روشنی پیش روی نیروی دریایی وجود دارد، تصریح کرد: امروز امنیت کشور با دفاع همه جانبه نیروهای دریایی تأمین شده و به دشمن اجازه ورود به خاک ایران را نمی‌دهند.

وی شهید محمد ابراهیم همتی را دُر دانه‌ای جاویدان از دیار سمنان خطاب کرد و افزود: امروز باید این چهره برجسته برای همگان بیش از پیش معرفی و اهداف او در جامعه تبیین شود.