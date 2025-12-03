  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

افزایش مراجعات بیماران قلبی تنفسی به اورژانس ۱۱۵ در شرایط آلودگی هوا

افزایش مراجعات بیماران قلبی تنفسی به اورژانس ۱۱۵ در شرایط آلودگی هوا

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تشدید آلودگی هوا در سراسر کشور از افزایش کم‌سابقه مراجعه بیماران دچار مشکلات قلبی و تنفسی به اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار داشت: گزارش‌های دریافتی از مراکز فوریت‌های پزشکی در سراسر کشور حاکی از آن است که در این مدت میزان مراجعات در برخی استان‌ها رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: استان‌های تهران، خراسان رضوی (به ویژه شهر مشهد مقدس)، خوزستان و البرز بیشترین تعداد بیماران مراجعه‌کننده را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای گروه‌های حساس و وضعیت عمومی سلامت شهروندان است.

رئیس سازمان اورژانس کشور تداوم این شرایط را موجب افزایش بستری‌ها و تشدید مشکلات تنفسی و قلبی در میان سالمندان، کودکان و بیماران زمینه‌ای دانست و هشدار داد: با ادامه پایداری هوا و انباشت آلاینده‌ها، احتمال افزایش مراجعات به اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در روزهای پیش‌رو نیز وجود دارد.

میعادفر در پایان از کاهش مواجهه با هوای آلوده، کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک‌های استاندارد به عنوان مهمترین عوامل در پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر برای مردم و بیماران یاد کرد.

کد خبر 6677283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها