  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

استقرار ۳۴۰۰ پایگاه اورژانس برای اجرای طرح زمستانی

استقرار ۳۴۰۰ پایگاه اورژانس برای اجرای طرح زمستانی

رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادگی کامل این سازمان برای اجرای طرح امداد زمستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه رزمایش طرح زمستانی، با اشاره به هم‌زمانی آغاز این طرح با بارش‌های اخیر، اظهار کرد: در روزهایی که شاهد بارش نعمت‌های الهی هستیم، خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم و با افتخار در این میدان مقدس، در مقابل شهدای گمنام و تمثال مبارک شهدا گرد هم آمده‌ایم تا با آنان هم‌پیمان شویم.

میعادفر افزود: امیدواریم در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴، با هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و با ارائه خدمات باکیفیت، سریع و مطمئن و با همراهی مردم عزیز، شاهد کاهش حوادث ترافیکی و سایر حوادث مرتبط با این ایام باشیم.

وی تأکید کرد: تحقق این هدف مهم، بدون همراهی مردم و هماهنگی کامل همه سازمان‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمادگی کامل اورژانس در طرح امداد زمستانی گفت: سازمان اورژانس کشور در کنار سایر سازمان‌های امدادی، تمام توان خود را به‌کار گرفته و با حدود ۳۰ هزار نیروی انسانی، بیش از ۳۴۰۰ پایگاه اورژانس، ۵۳ پایگاه هوایی و در کنار حدود یک‌هزار بیمارستان در سراسر کشور، در خدمت مردم عزیز قرار دارد.

میعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در پایان این دوره امداد زمستانی، بتوانیم با افتخار خدمات ارائه‌شده را مرور کنیم و اعلام کنیم که این تلاش‌ها منجر به کاهش حوادث، به‌ویژه حوادث ترافیکی که سال‌هاست کشور را رنج می‌دهد، شده است.

کد خبر 6692882
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها