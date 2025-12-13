احیای قلبی برای عموم؛ شعار امسال سازمان اورژانس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز با بیان اینکه بیشتر موارد ایست قلبی در خارج از بیمارستان و عمدتاً در منازل رخ میدهد، افزود: اعضای خانواده اولین حلقه نجات هستند و آشنایی آنان با اقدامات پایه احیای قلبی میتواند تا رسیدن نیروهای اورژانس، نقش حیاتی داشته باشد.
وی اعلام کرد: در معاونت آموزشی سازمان اورژانس کشور، برنامهریزی شده است که تا سال آینده آموزش CPR بهطور گسترده در سطح جامعه ارائه شود؛ اقدامی که سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان دنبال شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور یادآور شد: کمتر از ۱۰ درصد مردم با اصول احیا آشنایی دارند؛ این آمار نشان میدهد که مسیر دشوار اما ضروری پیشرو داریم و باید آموزش را در مدارس، دانشگاهها، اماکن عمومی و با کمک رسانههای ملی و فضای مجازی گسترش دهیم.
او همچنین از تلاشهای سازمان اورژانس کشور برای اضافه شدن مباحث مرتبط با احیای قلبی به کتابهای درسی مدارس و آزمونهای گواهینامه رانندگی خبر داد و بر حمایت کامل این سازمان از تداوم برگزاری این کنگره در دانشگاههای مختلف کشور تأکید کرد.
نقش آموزش CPR در سلامت جامعه
کوروش عزیزی، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم یکی از چالشهای بزرگ آینده کشور را پیری و سالمندی جمعیت برشمرد و افزود: با افزایش امید به زندگی، نیاز جامعه به مهارتهای نجاتبخش مانند CPR بیشتر میشود؛ زیرا در این حوزه، ثانیهها سرنوشتساز هستند.
وی با اشاره به افزایش تماسها و مأموریتهای اورژانس پیشبیمارستانی گفت: طبیعی است که زمان رسیدن آمبولانس در برخی موارد افزایش پیدا کند؛ بنابراین فرد حاضر در صحنه باید بتواند اقدامات اولیه نجاتبخش را انجام دهد.
مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر ضرورت همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداریها، وزارت علوم، وزارت کشور و سایر دستگاهها برای ارتقای آموزش CPR در میان عموم تأکید کرد و افزود: همه نهادها باید با همافزایی، سطح آگاهی جامعه از اصول احیا را افزایش دهند.
گفتنی است نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی از ۱۹ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجتمع فرهنگی هنرشهر آفتاب برگزار شد.
