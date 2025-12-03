سرهنگ پرویز رضایینسب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون در تمامی محورهای خراسان شمالی شاهد بارش خفیف باران هستیم و گردنهها نیز کاملاً مهآلود گزارش شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی رعایت فاصله طولی، سرعت مطمئنه و توجه کامل به جاده برای جلوگیری از حوادث الزامی است.
جانشین پلیس راه خراسان شمالی تصریح کرد: تمام تیمهای پلیس راه در محورهای مختلف استان مستقر شدهاند تا در صورت نیاز به رانندگان امدادرسانی کنند.
وی در پایان بیان کرد: رانندگان در صورت بروز هرگونه حادثه میتوانند با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.
