به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در منطقه سیوکانلو شهرستان شیروان، بررسی موضوع با هدف شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه خانلق قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این پاسگاه با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، رد پای سارق حرفه‌ای را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضایی، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ عزیزی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به ۵ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در روستاهای اوغاز و مناطق پیرامونی خانلق اعتراف کرد، گفت: ارزش اموال سرقتی بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شیروان در پایان با قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان خواست: نسبت به تردد افراد ناشناس در محلات و روستاها حساس بوده و هرگونه مورد مشکوک، به‌ویژه در ساعات پایانی شب، را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.