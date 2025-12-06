  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

عزیزی: سارق حرفه ای سیم و کابل‌های مخابرات در شیروان بازداشت شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان از دستگیری سارق حرفه‌ای سیم و کابل مخابرات در شیروان و کشف ۵ فقره سرقت در روستاهای اوغاز و حومه خانلق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در منطقه سیوکانلو شهرستان شیروان، بررسی موضوع با هدف شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه خانلق قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این پاسگاه با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، رد پای سارق حرفه‌ای را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضایی، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ عزیزی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به ۵ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در روستاهای اوغاز و مناطق پیرامونی خانلق اعتراف کرد، گفت: ارزش اموال سرقتی بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شیروان در پایان با قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان خواست: نسبت به تردد افراد ناشناس در محلات و روستاها حساس بوده و هرگونه مورد مشکوک، به‌ویژه در ساعات پایانی شب، را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

