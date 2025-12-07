  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

غلام‌زاده: چوب جنگلی ممنوعه در گرمه کشف و ضبط شد

غلام‌زاده: چوب جنگلی ممنوعه در گرمه کشف و ضبط شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از کشف یک تن چوب جنگلی قاچاق و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ علی‌اصغر غلام زاده اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی رباط قره بیل با هماهنگی قضایی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه پس از بازرسی، یک تن چوب قاچاق جنگلی ممنوعه کشف و ضبط کنند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
سرهنگ غلامزاده در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر گونه تعرض به محیط زیست مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
کد خبر 6680428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها