مهدی میقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام سرعتکاههای محورهای برونشهری خراسان شمالی در راستای ایمنسازی راهها و کاهش سوانح ترافیکی مورد شناسایی و ساماندهی قرار میگیرند.
وی افزود: در مرحله نخست، مشخصات و تعداد سرعتکاهها همراه با ابعاد و نواقص آنها احصا و مستندسازی میشود تا در کمیسیون ایمنی راهها درباره اصلاح یا حذف موارد غیراستاندارد تصمیمگیری شود.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح، وضعیت تابلوها، علائم هشداردهنده، رفلکتورها، خطکشیها و آشکارسازی محدوده احداث سرعتکاهها نیز مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.
میقانی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای سطح ایمنی کاربران جادهای و استانداردسازی تمامی سرعتکاههای موجود در محورهای استان است.
