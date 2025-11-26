به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت ویسکرمی شامگاه سهشنبه در گفتوگوی ویژه خبری با موضوع «بررسی مصوبه هیئت دولت درباره اصلاح قیمت سوخت» اظهار کرد: هدف اصلی مصوبه هیئت وزیران استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی شهروندان است، چراکه حدود ۴۰ درصد بنزین توزیع شده در کشور با کارت اضطراری جایگاهها سوختگیری میشود که معادل حدود ۵۳ میلیون لیتر در روز است.
وی با تأکید بر اینکه حداقل استفاده باید از کارت اضطراری جایگاهها باشد، گفت: بر اساس این مصوبه، نرخ بنزین با استفاده از کارت اضطراری جایگاهها ۲ هزار تومان افزایش مییابد که زمان دقیق اجرای این طرح اطلاعرسانی میشود؛ اقدامی که با هدف تشویق مردم از کارت سوخت شخصی اجرا میشود.
کاهش ۲۰ درصدی استفاده از کارت اضطراری جایگاه
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه اگر از کارت سوخت شخصی استفاده شود تا ۸۰ درصد مردم به کارت اضطراری سوخت نیاز ندارند و بنزین سهمیهای کافی است، بیان کرد: با این اقدام استفاده از کارت اضطراری به ۲۰ درصد کاهش مییابد.
ویسکرمی با بیان اینکه در کشور حدود ۷ میلیون خودرو وجود دارد که ۳ میلیون نفر مالک آنها هستند، اظهار کرد: بر اساس مصوبه جدید، سهمیه نرخ اول و دوم تنها به یک خودرو از هر شخص اختصاص مییابد و سایر خودروهای متعلق به همان فرد مشمول سهمیه نمیشود.
وی از راهاندازی سامانهای برای افراد مالک چند خودرو خبر داد و گفت: قرار است بر اساس این سامانه، افراد دارنده چند خودرو با تکمیل فرم خوداظهاری، خودروی مورد نظر برای دریافت بنزین سهمیهای را انتخاب کنند. باقی خودروهای شخص مالک مشمول بنزین سهمیهای نمیشوند که در زمینه این سامانه اطلاعرسانی انجام میشود.
انتخاب خودرو برای تخصیص سهمیه
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: اطلاعات مربوط به مالکیت خودروها از مرجع رسمی فراجا دریافت میشود و در صورت عدم ثبتنام ازسوی مالکان، شرکت ملی پخش بر اساس دادههای رسمی یک خودرو را برای تخصیص سهمیه انتخاب میکند.
ویسکرمی با تأکید بر اینکه هیچ خودرویی بدون کارت هوشمند سوخت باقی نمیماند، بیان کرد: دولت با ۱۸۰ هزار خودروی پلاک دولتی، اجرای این سیاست را از خود آغاز کرده است، سهمیه ۳ هزار تومانی خودروهای دولتی صفر میشود و باید با کارتی که به آنها تعلق میگیرد با نرخ ۵ هزار تومانی سوخت تأمین کنند.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه بر تشویق و توسعه صنعت سیانجی نیز تأکید کرده است، اظهار کرد: با آغاز ثبت نام راهاندازی تبدیل خودروهای شخصی تکسوز به دوگانهسوز، حدود ۱۹ هزار ثبت نامی جدید داشتهایم که ۸۰ درصد این خودروها، خودروهای شخصی بودهاند. ظرفیت بسیار خوبی در حوزه سیانجی وجود دارد، بهگونهای که میتوانیم روزانه حداقل ۳۵ میلیون لیتر سیانجی عرضه کنیم، اما متأسفانه هماکنون تنها روزانه ۱۶ میلیون لیتر سیانجی مصرف میشود.
سهمیههای اول و دوم خودروهای نوشماره حذف میشود
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه سهمیههای اول و دوم بنزین به خودروهای نوشماره، دولتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خارجی وارداتی اختصاص نمییابد، افزود: برخی گمان میکنند کارت سوخت به این خودروها تخصیص داده نمیشود در صورتی که تنها سهمیه اول و دوم این خودروها حذف میشود؛ این خودروها سهمیهای ماهانه با مجموع حجمی دو سهمیه (۱۶۰ لیتر) با قیمت ۵ هزار تومان دریافت میکنند.
ویسکرمی با اعلام اینکه در چند روز اخیر، تقاضای کارت شخصی از ۱۲ تا ۱۳ هزار به ۱۷ تا ۲۰ هزار رسیده است، تأکید کرد: مردم به استفاده از کارت شخصی روی آوردهاند که هدف این مصوبه است.
وی با اشاره به برگزاری دهها نشست در کمیسیون اقتصاد دولت برای موضوع انتقال سهمیه سوخت از کارتهای هوشمند به کارتهای بانکی مالکان خودروها، گفت: در آئیننامه گفته شده که پس از دو ماه از زمان اجرای آن، آئیننامه اجرایی تدوین و از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود که متولی تدوین آئیننامه وزرات امور اقتصاد و دارایی است، اما هنوز آئیننامه اجرایی به وزارت نفت ابلاغ نشده است و بدون آن قابل اجرا نیست.
تاکسهای اینترنتی نگران افزایش قیمت نباشند
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه به موضوع سهمیه تاکسیهای اینترنتی پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه دولت، این خودروها بسته به نوع فعالیت سهمیه مشخصی دارند که وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در سه ماه سامانهای برای شناسایی و تخصیص سهمیه اعتباری ریالی ایجاد کند.
ویسکرمی با بیان اینکه این سهمیه اعتباری به معنای جبران مابهالتفاوت نرخ آزاد جایگاه (۵ هزار تومان) و نرخ دوم (۳ هزار تومان) است، اظهار کرد: به این ترتیب، برای هر لیتر مصرفی تاکسیهای اینترنتی، ۲ هزار تومان اعتبار در کارت بانکی آنها شارژ میشود و این اعتبار فقط برای سوختگیری در جایگاهها قابل استفاده است. از این رو تاکسیهای اینترنتی نباید نگران افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخها باشند، زیرا مابهالتفاوت را بهصورت اعتباری جبران میشود.
زیرساختها در جایگاهها فراهم است
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور نیز در این برنامه با اعلام اینکه زیرساختهای لازم برای اجرای این مصوبه در جایگاهها وجود دارد، بیان کرد: کشور در سالهای اخیر با شدت مصرف سوخت به دلایل مختلف روبهرو بوده است.
وی درباره چالش قاچاق سوخت و سوءاستفاده از کارت آزاد جایگاه در مثالی گفت: اگر خودرویی با گنجایش باک ۶۰ لیتر در تهران را نظر بگیرید، این خودرو میتواند با مراجعه روزانه به چند جایگاه و پر کردن باک خودرو از طریق کارت آزاد جایگاه و تخلیه آن در مخزنی، روزانه تا ۲۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی را در یک روز ذخیره کند.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به راهکارهای دولت برای استفاده از کارت سوخت شخصی ادامه داد: از این رو، تعداد و میزان حجم سوخت کارتهای آزاد در سالهای اخیر محدود شد تا در فروش تأثیر گذارد و مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کنند که با وجودی که سه سال نیز برای این روند زمان گذاشته شد اما باز هم بهصورت حداکثری از کارت شخصی استفاده نشد.
نواز با تأکید بر اینکه اگر فاصله قیمتی بین ۱۰۰ لیتر سهمیهای کارت سوخت شخصی با کارت آزاد وجود نداشته باشد، مردم ترغیب به استفاده از کارت سوخت شخصی نمیشوند، بیان کرد: از این رو، ابتدای این مصوبه به هیچوجه اشاره به نرخ سوم بنزین نشده است؛ در کارت سوخت شخصی تنها دو سهمیه قبلی با نرخ مشخص وجود دارد و براساس این مصوبه، نرخ سوختگیری با کارت آزاد جایگاه به ۵ هزار تومان افزایش مییابد
