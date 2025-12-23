سقف ۱۰۰ درصدی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ درصد سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی ۱۰۰ درصد عنوان شده است.

انتقال سهمیه بنزین به کارت سوخت طرحی که مدت‌ها بر روی میز دولت قرار داشت و چندی پیش محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی جز ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ را که به پیشنهاد وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به هیأت وزیران آمده و در جلسه ۱۶ آذر دولت به تصویب رسیده را به وزارت خانه‌های نفت، اقتصاد و ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) ابلاغ کرد.